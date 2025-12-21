Pazīstamas sajūtas – atkal internets neiet normāli! Vīrietis sūdzas, ka pēc “uzlabojumiem” palicis vēl trakāk 8
Kāds aktīvs televīzijas cienītājs un skatītājs no Saldus puses, Dainis, jau ir pensijas vecumā, tādēļ laika šai nodarbei viņam ir daudz.
Ikdienu viņš vada kopā ar saviem trim kaķiem visbiežāk pie zilā televīzijas ekrāna, ar lielu entuziasmu vērojot dažnedažādas sporta pārraides, filmas un raidījumus.
TV3 raidījumam “Bez Tabu” viņš atklāja, ka jau no šā gada augusta viņš ir “Tele2” klients. Taču tad arī nedienas sākušās, proti, pēc netālu esošās bāzes stacijas uzlabojumiem, nodrošinot 5G tīklu, kā stāsta Dainis, esot samazinājusies interneta signāla kvalitāte un vairs nav iespējams bez stresa vērot pārraides, tautas valodā runājot, tas bieži “uzkaras”.
Vislielāko neizpratni rada fakts, ka sakaru tornis no viņa mājas ir vien aptuveni 200 metru attālumā.
Pensionārs būtu ar mieru pat mainīt sakaru operatoru, taču diemžēl – Daini gaida līgumsods, citādi šo klientu prom neviens laist netaisās.
