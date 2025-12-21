Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls
FOTO. pexels-wheeleo

“Pagājušajā gadā par to pašu maksāju 65–70 eiro, šogad jau 108 eiro.” Statistikā tas saucas – cenas krīt? 0

LETA, LA.lv
13:42, 21. decembris 2025
Ziņas Ekonomika

Pārtikas cenu lejupslīde vēl vairāk samazinājusi inflācijas spiedienu, informē Ekonomikas ministrijā (EM). Novembrī patēriņa cenu samazinājums atbilda ierastajām sezonālajām tendencēm, ko parasti nosaka lētāki pakalpojumi. Tomēr šogad cenu kritumu īpaši pastiprināja pārtikas preču cenas, kas novembrī parasti nemainās vai pat pieaug. Šī neraksturīgā pārtikas cenu lejupslīde vēl vairāk samazināja inflācijas spiedienu, norāda EM.

Ministrijā atzīmē, ka saskaņā ar jaunākajiem Centrālās statistikas pārvaldes publicētajiem datiem 2025. gada novembrī, salīdzinot ar oktobri, patēriņa cenu līmenis samazinājās par 0,3%. Cenu kritumu šogad visvairāk noteica būtisks pārtikas cenu samazinājums un zemākas cenas pakalpojumiem, kas saistīti ar tūrisma sezonas noslēgumu – īpaši aviopārvadājumiem, izmitināšanai un atpūtas pakalpojumiem. Savukārt cenas pieauga personīgās aprūpes precēm.

Lai vai ko teiktu statistika, katrs mēs savos maciņos jūtam, ka kaut kas tomēr nav tā, kā mums stāsta. Naudas ir tik, cik ir, tās kopsumma nemainās – lielākā daļa sabiedrības par algu celšanu lasa tikai ziņās, bet paši to nav piedzīvojuši jau gadiem, savukārt veikalos cenu kāpumu gan visi jūt uz savas ādas.

Par to ir arī neliela diskusija vietnē “X”, kur kārtējo novērojumu par makam jūtamo faktu pauž @Grencberga. Viņa raksta: “Izteikti pārtikas cenu kāpumu pamanu katru gadu, kad gatavojam ‘Svētku pārtikas pakas’ ģimenēm, kam ir grūti apstākļi. Pagājušajā gadā par +/- to pašu un tikpat lielu kasti ‘Lidl’ maksāju 65–70 eiro, šogad tie ir jau 108 eiro. Kad sākām šo darīt pirms daudziem gadiem, pietika ar 40–50 eiro.”

Ar sarkasmu tam piekrīt arī komentētāji. Lūk, komentāru izlase!

