“Nevarēju iedomāties, ka ar savu dēlu drīkstēs dalīties tikai dzīvoklī!” Didrihsonei pēc eglītes bērnudārzā uzbrukusi bēdiņa 0
Vietnē “Instagram” viņa atklāj, ka dēliņa Džeisona bērnudārzā noticis Ziemassvētku pasākums, kas viņu ļoti saviļņojis. Taču kā darvas piliens medus mucā bijis viss, kas tam sekojis.
Kā jau daudzi vecāki, arī Elīna šo pasākumu filmējusi kopā, un kā jau profesionāla influencere dienas piedzīvojumus publicējusi saviem sekotājiem sociālajos tīklos. Ilgi gan nav bijis jāgaida, kad no dēla bērnudārza saņemta ziņa ar lūgumu izņemt video no sociālajiem tīkliem un ierasties uz pārrunām, lai tiktu skaidrībā par iestādes iekšējās kārtības noteikumiem.
Kā liecina viņas ieraksts, dēla pirmā eglīte viņu ļoti saviļņojusi, taču Elīna pat neesot iedomājusies, kas tam sekos. Proti, viņa atzinusi, ka “nevarēja iedomāties, ka ar savu dēlu drīkstēs dalīties tikai dzīvoklī”. Situāciju viņa salīdzina ar filmēšanos sporta zālē, kur cilvēkiem mēdz būt pretenzijas par to, ka viņi nonākuši svešā video un publiski izlikti apskatei: “Mani nobombardēs sporta zāles vadība, ka tā nedrīkst!”
Elīna ar asarām acīs atzīst, ka, protams, pēc lūguma šos viņai mīļos video dzēsīs, taču kopumā sajūta esot kā zvēru dārzā ar uzrakstu – “Ieeja tikai bez kamerām!” – gluži kā muzejā.
Arī soctīklu komentētāji nav visai saudzīgi šajā situācijā, piekrītot, ka ir situācijas, kad tomēr ir jāievēro kādas normas, par ko vienojušies pārējie sabiedrības locekļi.
Izdarīju kļūdu un aizgāju apskatīties šito “nelaimi”.
Viņa nesaprot atšķirību starp “nofilmēt savā telefonā” un “atrādīt 100k sekotājiem”.
Nu tak bīdi savu biznesu un tirgo lupatas, nu ieliec bildi ar savu bērnu, kāpēc vajag tieši to video publiski bāzt? Nu kā 🤦♀️🤦♀️🤦♀️
Man liekas, ka viņa vnk nesaprot 🤣 ar vai bez ego, bet nesaprot, jo tajā video cenšas kaut ko skaidrot, izmantojot vārdu “loģiski”. Un nesaprot, ka iebildumi ir pret citu bērnu publicēšanu, nevis aizliegums publicēt savējo.
Jo viņas “jēga” tīri iet caur tiem soc.tīkliem. Ja nav ko iepostot, tad cilvēki ar laiku aizmirsīs. Ja aizmirsīs – tādai kā viņai, dzīve pa lielam beigusies
