Profesionāli bezpajumtnieki – mīts vai patiesība? Atklājam, kādi viesi pabijuši Rīgas patversmēs 0
Vai neliekas, ka ir arī tāda cilvēku šķira, kas atsakās no jebkuras palīdzības, un būt par bezpajumtnieku ir šī cilvēka dzīvesveids – šim cilvēkam nevajag ne naudu, ne ko, pat ne patversmi, bet tikai brīvību? Uz šo skatītāja jautājumu TV24 raidījums “Uz līnijas” aicināja atbildēt Nataļju Sabļinu, Rīgas patversmes Vīriešu nodaļas vadītāju.
no Anglijas, no Spānijas, “mūsu uzdevums ir piedāvāt iespējas, taču, ja cilvēks vēlas tikai nakts patvērumu, tad mēs nodrošinām viņam to, kas viņam ir nepieciešams – to, ko tāds cilvēks uzskata par labu esam.”
Sabļina atklāj, ka
“jebkurā valstī, jebkurā politiskajā režīmā ir bijuši cilvēki, kuriem zūd interese par dzīvi – viņš grib tikai minimālo: pārnakšņot siltumā, nomazgāties, paēst vakariņas – vairāk neko nevajag. Kāpēc? Tas ir darbs psihologiem!”
Kā saka eksperte,