VIDEO. FOTO. Persijas līcī ūdens kļuvis “asinsarkans”, radot bažas par Bībeles pravietojumu 0

7:15, 21. decembris 2025
Ziņas Dabā

Kāda vienkārša dabas parādība nu ir izraisījusi apgalvojumus, ka Bībelē aprakstītās Dieva mocības ir atgriezušās – šoreiz kā “plūstošu sarkanu asiņu” straumes Persijas līcī.

Otrdien sociālajos tīklos strauji izplatījās video no Hormuza salas Irānā. Tur redzams brīdis, kad spēcīgas lietusgāzes sasniedz piekrasti un ūdens iekrāsojas koši sarkanā tonī. Lietus straumes plūst pāri klintīm, ieplūst okeānā un pārvērš jūras ūdeni tādā krāsā, kas vairāk atgādina apokalipses filmu nekā reālu dabas skatu.

Tūristi turpināja pastaigāties gar krastu, kamēr asinssarkanais ūdens skalojās ap viņu kājām, citi vēroja notiekošo, stāvot ar lietussargiem. Šī parādība sekoja īpaši intensīvām lietusgāzēm – vienas nakts laikā nolija ap 100 mm nokrišņu, kas ir aptuveni piecas reizes vairāk nekā Irānas vidējais mēneša daudzums.

Redzētās ainas daudziem atgādināja Bībelē aprakstīto “asiņu lietu” vai sarkanā ūdens tēlus, kas vēsturiski bieži interpretēti kā visa beigu zīmes. Piemēram, Exodus grāmatā Nīlas upes pārvēršanās asinīs bija pirmā no desmit mocībām, ko Dievs sūtīja pār Ēģipti, kad faraons atteicās atbrīvot izraēliešus.

Arī “Atklāsmes grāmatā” sastopami apokaliptiski pravietojumi, kuros jūras pārvēršas asinīs – simbolizējot dievišķu spriedumu un pasaules samaitātību. Tomēr šajā gadījumā skaidrojums ir daudz prozaiskāks: sarkanais lietus Hormuza salā ir tieši saistīts ar salas unikālo ģeoloģiju.

Hormuza sala, kas bieži tiek dēvēta par “Varavīksnes salu”, tā ir slavena ar savām krāsainajām minerālaugsnēm. Tās ķīmiskais sastāvs veidojies miljoniem gadu, un salā sastopami slāneklis, māls, vulkāniskie ieži un vairāk nekā 70 dažādu minerālu slāņu. Dominējošo tumši sarkano krāsu rada dzelzs oksīds, kas pazīstams arī kā hematīts.

Spēcīgu lietusgāžu laikā lietus ūdens mijiedarbojas ar dzelzs oksīda bagāto augsni, rada “plūstošu sarkano asiņu” efektu, iekrāsojot jebkuru tuvumā esošo ūdenstilpi sārtā tonī.

Hormuza sala nav vienīgā vieta Tuvajos Austrumos, kur pēdējā laikā novērota šāda parādība. Augustā arī Bībelē bieži pieminētā Galilejas jūra Izraēlā kļuva asinssarkana, izraisot vietējo iedzīvotāju bažas par iespējamu “sliktu zīmi”.

Toreiz Izraēlas vides ministrija skaidroja, ka krāsas maiņu izraisījusi zaļo aļģu ziedēšana saldūdens ezerā. Intensīvas saules gaismas ietekmē dabīgais pigments uzkrājās un iekrāsoja ūdeni sarkanā tonī. Amatpersonas uzsvēra, ka pigments ir nekaitīgs un ūdens joprojām esot drošs peldēšanai, neraugoties uz satraucošo izskatu.

