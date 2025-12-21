Ko darīt citiem iedzīvotājiem, ja kaimiņš zog elektrību? Sieviete no Ādažiem meklē palīdzību 7
Svetlana dzīvo Ādažos, daudzstāvu namā, taču pēdējos mēnešos pamanījusi lielu netaisnību – viens no kaimiņiem zog elektrību. Viņa TV3 raidījumam “Bez tabu” stāsta, ka kaimiņš pieslēdzies pie kopējā vada, un par to jau var ierosināt krimināllietu.
Policija esot izsaukta, bet kas nolemts, nav zināms, jo neviens neko nestāsta, saka Svetlana.
Kā pamanīja raidījums, kāpņutelpā ir iespēja pieslēgties elektrībai, ko šis cilvēks arī izmanto, pievienojot pagarinātāju uz savu dzīvokli. “Kāpēc mums, citiem cilvēkiem, par to ir jāmaksā?” jautā Svetlana.
Citiem kaimiņiem arī ir zināma šī problēma, un nevienam nav saprotams, kā šāda situācija izveidojusies. Viņi pieļauj, ka šim cilvēkam nepieciešama palīdzība, tāpēc Svetlana devusies uz Ādažu sociālo dienestu, kas sācis sadarbību ar vīrieti.
