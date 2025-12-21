Foto. pexels.com/ Ksenia Chernaya

Ko darīt citiem iedzīvotājiem, ja kaimiņš zog elektrību? Sieviete no Ādažiem meklē palīdzību 7

LA.LV
20:08, 21. decembris 2025
Ziņas Latvijā

Svetlana dzīvo Ādažos, daudzstāvu namā, taču pēdējos mēnešos pamanījusi lielu netaisnību – viens no kaimiņiem zog elektrību. Viņa TV3 raidījumam “Bez tabu” stāsta, ka kaimiņš pieslēdzies pie kopējā vada, un par to jau var ierosināt krimināllietu.

Kokteilis
Ko stingri aizliegts darīt kapsētā, lai tevi “nepaņemtu līdzi” – noteikumi, kas noteikti jāievēro
Kokteilis
Astrologi atklāj katras zodiaka zīmes lāstu, no kura aizbēgt ir teju neiespējami
Veselam
Lūk, kā izskatās nekopta sieviete: 7 pazīmes, kas par to liecina
Lasīt citas ziņas

Policija esot izsaukta, bet kas nolemts, nav zināms, jo neviens neko nestāsta, saka Svetlana.

Kā pamanīja raidījums, kāpņutelpā ir iespēja pieslēgties elektrībai, ko šis cilvēks arī izmanto, pievienojot pagarinātāju uz savu dzīvokli. “Kāpēc mums, citiem cilvēkiem, par to ir jāmaksā?” jautā Svetlana.

CITI ŠOBRĪD LASA
Ukraina gatavos likumprojektu, kas var mainīt valsts nākotni – jau parakstīts pirmais rīkojums
Kokteilis
Kas kopīgs Magonei un Kasparam Kambalam? Ziemassvētku pasākumā atklājas negaidīti fakti
“Ja Kārlis Zāle būtu progresīvs, tad Rīgas centrā būtu vienradzis, kas tur 3 zvaigznes” – Helmanis nopeļ Liepājas jauno vides objektu

Citiem kaimiņiem arī ir zināma šī problēma, un nevienam nav saprotams, kā šāda situācija izveidojusies. Viņi pieļauj, ka šim cilvēkam nepieciešama palīdzība, tāpēc Svetlana devusies uz Ādažu sociālo dienestu, kas sācis sadarbību ar vīrieti.

Vairāk par to, kā situācija atrisinās, skatieties pievienotajā video.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Šī ziema Krievijai būs aukstāka un tumšāka nekā mums!” Kas slēpjas aiz šī klusā Ukrainas prieka?
TV24
Vai krīzes situācijā Latvijai pietiks elektrības, vai būs jāsēž tumsā un bez sakariem? Atbild eksperts
Kā tas attieksies uz dīzelīšiem? ES negribīgi atkāpjas no stingrā zaļā kursa auto elektrifikācijā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.