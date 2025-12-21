Vai Lukašenko un Trampa darījums var ciest fiasko? Politologam Ojāram Skudram ir visai skaidra atbilde uz šo jautājumu 0
TV24 raidījumā “Dienas personība” vēstures doktors un politologs Ojārs Skudra komentēja notikumus saistībā ar nesen izziņoto ASV un Baltkrievijas vienošanos, kas ietver sankciju atvieglošanu un politieslodzīto atbrīvošanu. Skudra uzsvēra, ka darījums starp Baltkrievijas diktatoru Aleksandru Lukašenko un ASV prezidentu Donaldu Trampu, visticamāk, necietīs fiasko, jo pastāv personīgas attiecības un politiska motivācija.
“Lukašenko un Trampa darījums visticamāk necietīs fiasko tāpēc, ka Polijas ļoti konservatīvajam prezidentam ir ļoti labas attiecības izveidojušās ar Trampu, un viņš, protams, neaizmirstot par militāro palīdzību Ukrainai, darīs visu, lai mēģinātu atrast kādu kompromisa variantu ar Baltkrieviju,” norādīja Skudra.
Vienlaikus Skudra uzsver, ka situācija Lietuvā ir daudz sarežģītāka, jo Baltkrievijas teritorijā atrodas aptuveni 1000 Lietuvas kravas automašīnu, kuru atgriešana valstī tiek bloķēta. “Kā zināms, Lietuva bija slēgusi robežpunktus ar Baltkrieviju, bet novembrī viņus atkal atvēra. Tur viss ir tādā mazliet neskaidrā diskusiju stāvoklī,” atzina Skudra.
Jau iepriekš vēstījām, ka Baltkrievija ir atbrīvojusi 123 ieslodzītos, un to vidū ir arī protestu kustības līdere Marija Kaļesņikava un Nobela Miera prēmijas laureāts Aless Bjaļackis, sestdien paziņoja Baltkrievijas valsts mediji un cilvēktiesību aizstāvju grupas.
Paziņojums izplatīts neilgi pēc tam, kad ASV sūtnis paziņoja par plāniem atcelt sankcijas Baltkrievijas kālija karbonātam. ASV īpašajam sūtnim Baltkrievijā Džonam Koulam piektdien un sestdien Minskā bija sarunas ar Baltkrievijas diktatoru Aleksandru Lukašenko.
“Valsts vadītājs ir nolēmis apžēlot 123 dažādu valstu pilsoņus,” vēstīja Baltkrievijas valsts ziņu aģentūra “Belta”.
Baltkrievijas cilvēktiesību aizsardzības organizācija “Vjasna” paziņoja, ka atbrīvoto vidū ir viena no 2020. gada opozīcijas protestu līderēm Kaļesņikava un “Vjasna” dibinātājs Bjaļackis.
Viļņā dzīvojošā Baltkrievijas opozīcijas līdere Svjatlana Cihanouska sestdien ziņu aģentūrai AP teica, ka sankciju mīkstināšana ir daļa no ASV un Baltkrievijas vienošanās, kas paredz arī daļas politieslodzīto atbrīvošanu.
“Politieslodzīto atbrīvošana nozīmē, ka Lukašenko saprot Rietumu sankciju radītās sāpes un cenšas tās mazināt,” sacīja Cihanouska.
Vienlaikus viņa aicināja “nebūt naiviem: Lukašenko nav mainījis savu politiku, viņa represijas turpinās un viņš turpina atbalstīt Krievijas karu pret Ukrainu. Tāpēc mums ir jābūt ārkārtīgi piesardzīgiem, runājot par sankciju atvieglošanu, lai mēs nestiprinātu Krievijas kara mašīnu un neveicinātu represiju turpināšanos”.
Cihanouska arī raksturoja Eiropas Savienības sankcijas pret Baltkrievijas potaša minerālmēsliem kā daudz sāpīgākas Minskai nekā ASV noteiktās sankcijas, sakot, ka, lai gan ASV sankciju atvieglošana varētu veicināt politieslodzīto atbrīvošanu, Eiropas sankcijām vajadzētu virzīt uz ilgtermiņa, sistēmiskām izmaiņām Baltkrievijā un Krievijas kara Ukrainā izbeigšanu.