#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: Pexels

Pasaki stingru “nē” slinkumam! Nedēļas horoskops no 1. līdz 7. septembrim 0

kokteilis.lv
11:21, 31. augusts 2025
Kokteilis Horoskopi un mistika

Auns

Šī nedēļa var būt diezgan emocionāli saspringta, bet tevi atbalstīs draugi un tuvi cilvēki. Nekādā gadījumā nepadodies pesimismam, dzen prom drūmās domas. Centies neļaut problēmām ietekmēt attiecības ar apkārtējiem – viņi no tā nedrīkst ciest. Pamazām situācija atrisināsies tev par labu.

Reklāma
Reklāma

Vērsis

Kokteilis
Cilvēkiem, kas dzimuši šajā datumā, ir lemts kļūt bagātiem un slaveniem
RAKSTA REDAKTORS
Tā ir alga vai joks? Ervīns parāda, iespējams, pazemojošāko darba sludinājumu Latvijā sociālo tīklu speciālistam
8 stila kļūdas, kas liek tev izskatīties resnākai un vecākai 8
Lasīt citas ziņas

Iespējams, ka nedēļas notikumi veicinās tavu profesionālo izaugsmi, kaut gan sākumā tā nešķitīs. Nepievērs pārāk lielu uzmanību kritiķiem – tava karjeras attīstība būs atkarīga tikai no tevis. Tu pratīsi veiksmīgi apiet kolēģa izliktos intrigu slazdus, saglabāsi autoritāti un labu noskaņojumu. Zvaigznes iesaka necīnīties ar apstākļiem – labāk ļaujies plūsmai.

Dvīņi

Šonedēļ nesteidzies risināt problēmas – dažas no tām atrisināsies pašas. Šis ir piemērots laiks, lai īstenotu radošās ieceres un saņemtu labu atalgojumu. Domā stratēģiski – tas pietuvinās tevi panākumiem un pievilks veiksmi. Tevi gaida arī īsta mīlestība un romantika, uz ko pat nebiji cerējis.

Vēzis

CITI ŠOBRĪD LASA
Heroīns cauri Latvijai līdz Vācijai, bet mūsu muitas darbinieki neko nemanīja… Deviņām amatpersonām piemēroti disciplinārsodi
Hakeri atstāja virtuālu zīmīti! Kāpēc Latvijas kultūras sistēmas kļuva par mērķi nopietnam kiberuzbrukumam?
Gatavojies pārsteigumiem – no nākamās nedēļas vidus laiks būs siltāks un lietaināks

Tagad vari veiksmīgi tikt galā pat ar vissarežģītākajiem uzdevumiem, kas agrāk šķita neiespējami. Tomēr nedēļas sākumā esi piesardzīgs ar jauniem darījumu piedāvājumiem. Trešdien samazini darba apjomu un objektīvi izvērtē savas iespējas. Nerunā par sevi pārāk daudz – šo informāciju var izmantot pret tevi. Ģimenē labāk būt savaldīgam, citādi var rasties strīdi ar radiniekiem.

Lauva

Iespējami ievērojami panākumi karjerā un sabiedriskajā dzīvē. Tomēr tos negūsi bez piepūles – būs vajadzīga tava aktivitāte un darbs. Svarīgas ziņas, kas atnāks negaidīti, var mainīt tavas brīvdienu ieceres. Var rasties jaunas pazīšanās ar romantisku potenciālu.

Jaunava

Šonedēļ pasaki stingru “nē” slinkumam – izmanto katru iespēju likt lietā savas zināšanas un prasmes. Kolēģi būs gatavi tevi atbalstīt un palīdzēt pārvarēt grūtības, bet arī tev jāizrāda darba degsme. Trešdien kāds pārpratums var pāraugt konfliktā, bet tev būs pa spēkam to novērst. Otrajā nedēļas pusē spēsi sasniegt visu, ko vēlies – pateicoties laipnībai un takta izjūtai. Klausies vairāk nekā runā.

Svari

Šonedēļ veiksmīgi būs centieni parūpēties par izskatu, kā arī ceļojumi un braucieni. Tavā dzīvē var notikt lielas pārmaiņas – iespējams, pārcelšanās uz citu pilsētu vai jauns darbs, turklāt tevi var atbalstīt ietekmīgs cilvēks. Tev gribēsies ieviest kārtību – gan mājās, gan savās domās un jūtās. Nedēļas vidū kāds cieši vēros tavu darbību un izdarīs secinājumus, kas var būtiski ietekmēt tavu likteni.

Skorpions

Nedēļas gaitā esi noskaņots uz nopietnām un izlēmīgām darbībām, taču neaizmirsti analizēt situāciju. Ja virzīsies pareizajā virzienā, apkārtējie atbalstīs tevi, un lietas ies kā pa sviestu. Trešdien vari saņemt labas ziņas un iepazīties ar jauniem cilvēkiem, kas izrādīsies gan patīkami, gan noderīgi. Nedēļas beigās gandrīz visas problēmas pazudīs, un tu saņemsi ievērojamus ienākumus.

Reklāma
Reklāma

Strēlnieks

Šonedēļ pievērs uzmanību detaļām un neaizmirsti par punktualitāti. Pirmdien būs jāfokusējas uz galveno – neiznieko laiku tukšām sarunām un sociālajiem tīkliem. Pacietība un rūpīgs analītisks skatījums palīdzēs atrisināt jautājumus karjerā un sadarbībā ar partneriem. Tava uzdevuma ir saglabāt sasniegto – izvairies no krasām pārmaiņām. Tavā dzīvē viss jau tāpat ir diezgan labi.

Mežāzis

Tev var būt vajadzīga radinieku palīdzība – nebaidies to palūgt. Šī nedēļa būs labvēlīga, lai atrisinātu sen ieilgušas problēmas. Klausies savā intuīcijā – tā pateiks, kā labāk rīkoties konkrētās situācijās. Izrādi mieru un apdomību – tas palīdzēs pieņemt svarīgu lēmumu. Tavs vērtību skatījums var mainīties, bet kļūsi gudrāks un līdzsvarotāks.

Ūdensvīrs

Izskatās, ka tev nāksies pieķerties ikdienas darbiem – šonedēļ būs īstais brīdis sakārtot to, kam agrāk nepietika spēka. Katram uzdevumam un lietai atradīsies īstā vieta un laiks. Tas nebūs viegli, taču atalgojums neizpaliks – vispirms kā morāla gandarījuma sajūta, kas ar laiku augs līdz ar materiālajiem panākumiem. Zvaigznes sola labas perspektīvas.

Zivis

Iespējams, nāksies risināt citu problēmas un iesaistīties tur, kur nemaz nevajadzētu. Sagatavojies aizstāvēt savas tiesības un pamatot savu rīcību. Tevi var pārņemt radoši uzplaiksnījumi, tāpēc ieklausies intuīcijā. Piektdien iespējamas problēmas, konflikti un strīdīgas situācijas – gan darbā, gan personīgajā dzīvē.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Viņu intuīcija ir patiesi spēcīga: nekad neignorējiet padomus, ko saņemat no cilvēkiem, kas dzimuši šajos datumos
Kokteilis
Centies neko neatlikt uz vēlāku laiku. Dienas horoskops 31. augustam
Kokteilis
Šovakar Lauvām un vēl trim zodiaka zīmēm gaidāms kaut kas patiesi maģisks!
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.