“Šī ziema Krievijai būs aukstāka un tumšāka nekā mums!” Kas slēpjas aiz šī klusā Ukrainas prieka? 0
Šī ziema Krievijā būs aukstāka un tumšāka nekā pie mums, taču tas nenozīmē, ka Ukrainai būs viegli. Par to Radio NV izteicās Ukrainas kara veterāns, bijušais bataljona “Aidar” rotas komandieris Jevhens Dikijs.
“Viņi [krievi, red.] gribēja šo spēli spēlēt kopā, tāpēc redzēsim, kā reaģēs Krievijas sabiedrība, kad tai būs jādzīvo tikai un vienīgi mīlestībā pret savu vadītāju,” sacīja Dikijs.
Viņš stāsta, ka Ukraina joprojām ir agrīnā stadijā raķešu ražošanā ar komponenti triecieniem Krievijai, jo mūsu arsenālā nav daudz raķešu, un dažas no tām vēl ir tikai testa versijā.
“Mēs esam ienākuši liela mēroga dronu industrijā,” skaidro Dikijs. “Šeit viss jau ir pārcēlies uz skatuves – kaut kas no mūsējiem jau ir aizlidojis. Notiek analītisks darbs par to, cik simtiem dronu šodien aizlidoja, cik procentu krievi spēja pārtvert, cik mērķu tika trāpīti un kā palielināt šo procentuālo daļu rītdienas uzbrukuma laikā, tas viss notiek 24 stundu ciklā. Mēs strādājam pie vairāku veidu tālas darbības dronu ražošanas un to efektivitātes maksimizēšanas.”
Pēc viņa teiktā, dronu skaita un efektivitātes ziņā šajā ziemā Ukraina pāries no panākšanas un izlīdzināšanas fāzes uz apdzīšanas fāzi. “Šī ziema Krievijā būs aukstāka un tumšāka nekā šeit, bet tas nenozīmē, ka mums būs viegli,” sacīja Dikijs.
Viņš arī atklāja, ka Aizsardzības spēkiem daļēji izdevies trāpīt Krievijas dronu montāžas uzņēmumiem, taču Krievijā to ir daudz, un tur galvenokārt notiek pēdējais montāžas posms, jo detaļas tiek piegādātas no Ķīnas.
“Tāpēc, iespējams, mums visiem, arī Kijivai, būs jādzīvo kā Odesai, kad gaismas var tikt izslēgtas pat uz dažām dienām,” norādīja Dikijs.
Vienlaikus viņš uzsvēra, ka šoziem Ukraina dronu ziņā būs pilnībā līdzvērtīga Krievijai. “Mēs ieviešam tādu pašu kombinēto un visaptverošo praksi, un tad pieskaitām faktoru, ka ziemas Krievijā ir aukstākas,” atzīmēja veterāns.
Aviācijas eksperts Anatolijs Hrapčinskis iepriekš norādīja, ka Ukraina ir izveidojusi savas aviācijas trieciena spējas. Lai gan ASV militārā palīdzība ir ievērojami ierobežota, šīs spējas vienalga maina spēles noteikumus, tā raksta Unian.
Pēc Hrapčinska teiktā, neskatoties uz politiskajām svārstībām Vašingtonā, Ukraina jau ir pati izveidojusi tālas darbības trieciena iespējas, kādas neviens pasaulē negaidīja. To skaitā ir savi tālas darbības droni, jūras spēku droni un augstas precizitātes sistēmas, kas darbojas simtiem kilometru attālumā un būtiski maina spēles noteikumus.