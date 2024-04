Lietuvas vēstnieks Zviedrijā, bijušais ārlietu ministrs Lins Linkevičs ieteicis krieviem atvadīties no Krimas tilta.

Vietnē X viņš publicējis kolāžu ar fotogrāfijām, kurās redzams Krimas tilts, ATACAM raķešu palaišana un skumjš Krievijas diktators Vladimirs Putins.

If someone hasn't had a chance to take a photo at the Kerch bridge, it's still time. pic.twitter.com/SH9SxejoTk

— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) April 27, 2024