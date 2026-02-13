“Ļoti sāpīgs brīdis…” Pārbaudēs netika apstiprinātas aizdomas par klienta badināšanu “Ezerkrastos” 0
Aizvadītajā gadā vēstījām par šokējošu atgadījumu, kad 18 gadus vecs jaunietis ar smagiem attīstības traucējumiem gandrīz zaudēja dzīvību valsts aprūpes iestādes nolaidības dēļ. Šodien tika paziņots, ka Valsts sociālās aprūpes centrā (VSAC) “Rīga” ir noslēgušās vairāku institūciju pārbaudes saistībā ar publiski izskanējušajiem apgalvojumiem par klienta iespējamu badināšanu vai atstāšanu novārtā filiālē “Ezerkrasti”.
Labklājības ministrijas, Veselības inspekcija, Pārtikas un veterinārais dienests, biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”, kā arī Ģenerālprokuratūra savos slēdzienos nav konstatējuši pierādījumus klienta nepietiekamai aprūpei vai aprūpē iesaistīto personu nolaidīgai rīcībai. Tāpat VSAC “Rīga” iekšējās pārbaudēs neapstiprinājās publiski izskanējušās aizdomas.
Vienlaikus institūcijas identificēja nepieciešamību pilnveidot atsevišķus pakalpojumu procesus, tostarp precizēt ēdināšanas un aprūpes dokumentāciju, nodrošināt regulārāku klientu svara kontroli, pastiprinātu uzmanību pievēršot klientiem ar pazeminātu ķermeņa svaru, pilnveidot pārejas procesu klientiem, kuri maina dzīvesvietu.
“VSAC “Rīga” jau ir uzsācis ieteikumu ieviešanu, lai vēl vairāk stiprinātu aprūpes kvalitāti un klientu labsajūtu,” atzīmē VSAC “Rīga” direktors Juris Saratovs. Savukārt Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Elīna Celmiņa akcentē ministrijas iesaisti sociālās aprūpes procesu turpmākai uzlabošanai: “Mēs no savas puses turpināsim koordinēt izglītojošus pasākumus, metodisko atbalstu valsts sociālās aprūpes centriem. Tie ir semināri par vērtību jautājumiem, profesionālajiem pienākumiem – tie ir piemēros balstīti metodiskie materiāli, ar atsauci uz prasībām, un tie palīdz uzlabot darba kvalitāti vietās, kur aprūpes procesā ir novērotas nepilnības.”
To, ka pārbaužu rezultātos nav nav konstatēti pierādījumi klienta nepietiekamai aprūpei vai aprūpē iesaistīto personu nolaidīgai rīcībai, sociālajā tīklā “Facebook” komentējusi pārstāve no “Grupu māja neatkarīgai dzīvei”, kura ik dienu ir līdzās jaunietim, kurš gandrīz zaudēja dzīvību valsts aprūpes iestādes nolaidības dēļ.
Lūk, viņas sacītais!
“Tikšanās VSAC “Rīga” filiālē “Ezerkarasti” par pārbaužu rezultātiem ir noslēgusies. Ilgi mēģinu saņemties, lai kaut ko pateiktu visiem cilvēkiem, kuri jūt mums ar Albertu līdzi un bija domās ar mani šodien. Man ir jāpasaka par sanāksmes rezultātiem. Un es nezinu, ko lai pasaku… Ir tāda briesmīga tukšuma un bezcerības sajūta.
Tikšanās “Ezerkarastos” bija man ļoti emocionāls brīdis. Un ļoti sāpīgs brīdis…
Kopsavilkums dažos vārdos – neviena no institūcijām nav konstatējusi nekādus pārkāpumus. Nav konstatēti nekādi normatīvo aktu pārkāpumi. Neviens nav konstatējis ļaunprātīgu rīcību. Sajūta bija, ka neviens vispār neko nav konstatējis. Nu kaut ko jau vienmēr varot uzlabot, bet vispār viss ir kārtībā. Un esot nodrošināts viss, ko vien var nodrošināt. Un pat svaigs gaiss esot nodrošināts kad vien kāds to vēlas.
Atbildīgās institūcijas uzskata, ka mani apgalvojumi par Albertu ir bijuši pārspīlēti.
Skatījos acīs cilvēkiem, kuri to apgalvoja un jutu, ka man nav ar ko runāt. Es zināju, ko viņi teiks, bet iekšā burtiski kaut kas salūza. Mēs esam katrs ar savu pārliecību. Mēs esam katrs savā pasaulē… Mani neuztrauc tas, ko visi vērtētāji, atbildīgās amatpersonas un visi citi domā par mums. Trauksmes cēlāji vienmēr būs neērti. Mani bezgala uztrauc tas, ka neviens neko nevēlas mainīt un tātad arī nemainīs. Un tā ir briesmīga bezspēcības sajūta….
Turpmāk no mūsu puses būs tikai stāsts kā Albertam iet tagad. Jo viņš ir mūsu vēstnesis tam, ko darām – veidojam mūsdienīgus pakalpojumus, lai jaunieši ar smagiem traucējumiem nenonāk pansionātos.
Mēs turpinām gatavot sveces, lai uzceltu Grupu māju. Alberts ir dzīvs pierādījums, kāpēc tā ir tik ļoti nepieciešama.
