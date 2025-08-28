Notikušais ir ārkārtējs un šokējošs! Labklājības ministrs uzdevis turpināt pārbaudi VSAC “Rīga” filiālē “Ezerkrasti” 8
Labklājības ministrija (LM) turpinās pārbaudes valsts sociālās aprūpes centra "Rīga" filiālē "Ezerkrasti", no kuras uz grupu māju pilngadīgiem cilvēkiem ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem pārvests jaunietis.
Uzskatot šādu gadījumu par pilnīgi nepieņemamu, LM augusta sākumā nekavējoties uz to reaģēja, tiklīdz par notikušo bija ziņojusi biedrība "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi", kuras aprūpē šobrīd ir jaunietis.
Saistībā ar to, ka saņemtā informācija liecināja par iespējamiem būtiskiem trūkumiem klientu vajadzībām atbilstošas, cieņpilnas un kvalitatīvas sociālās un veselības aprūpes nodrošināšanā un tās uzraudzībā, LM nekavējoties pieprasīja skaidrojumu un lika izvērtēt klientam nodrošināto aprūpes procesu, ģimenes ārsta un citu ārstniecības personu rekomendāciju izpildi un viņa veselības stāvokļa kontroli. Vienlaikus arī lūgts skaidrojums par sociālās un veselības aprūpes personāla sadarbību, kā arī ārstniecības personu sadarbību ar minētā jaunieša ģimenes ārstu.
Pēc skaidrojuma saņemšanas nolemts veikt kvalitātes pārbaudi un lūgt Veselības inspekcijas atzinumu par veselības aprūpes kvalitāti konkrētajā gadījumā. Pārbaudīs arī ģimenes ārsta iesaisti klienta ar multiplām problēmām veselības stāvokļa novērtēšanā un ārstēšanas plāna izstrādē, ņemot vērā to, ka institūcijai ir jānodrošina ģimenes ārsta nozīmētā ārstēšanas plāna izpilde. Pārbaudes rezultāti jāiesniedz LM līdz š.g. 23. septembrim.
LM veiks arī auditu, lai novērtētu 18 gadu vecumu sasniegušu jauniešu uzņemšanu pieaugušo sociālās aprūpes centrā un ar to saistītos procesus un kvalitāti, tostarp piesaistot neatkarīgus ekspertus. Tāpat, ņemot vērā konstatēto, tiks aktualizētas vadlīnijas gan valsts, gan pašvaldību, gan privātpersonu dibinātām ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām.
Ministrija uzskata, ka sabiedrības plašo rezonansi izraisījušais gadījums ir ārkārtējs un šokējošs un sabiedrības sašutums ir saprotams. LM jau iepriekš ir sadarbojusies ar biedrību “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”, slēdzot sadarbības līgumus par klientu dzīves kvalitātes
novērtējumu valsts sociālās aprūpes centru filiālēs. LM tāpat ir gatava arī šobrīd sadarboties ar nevalstisko sektoru, kas nodrošinātu neatkarīgu vērtējumu par institūcijās dzīvojošo klientu aprūpes kvalitāti.