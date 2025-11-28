“Es nevēlos, lai būtu baumas un spekulācijas.” Zelenskis paziņo, ka Jermaks atkāpies no amata 93
Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska kancelejas vadītājs Andrijs Jermaks piektdien atkāpies no amata, uzrunā tautai paziņojis Zelenskis.
“Es nevēlos, lai nevienam būtu jautājumi par Ukrainu. Tāpēc šodien tiek pieņemti šādi iekšējie lēmumi. Pirmais ir par Ukrainas prezidenta biroja pārstartēšanu. Biroja vadītājs Andrijs Jermaks ir iesniedzis atlūguma vēstuli,” sacīja Zelenskis.
Valsts vadītājs pauda pateicību Jermakam par to, ka “Ukrainas nostāju sarunu ceļā viņš vienmēr pasniedza tieši tādu, kādai tai jābūt”.
“Šī vienmēr ir bijusi patriotiska nostāja. Taču es nevēlos, lai būtu baumas un spekulācijas. Runājot par jauno biroja vadītāju, rīt es rīkošu konsultācijas ar tiem, kas var vadīt šo iestādi,” piebilda Zelenskis.
Kā ziņots iepriekš, Nacionālais pretkorupcijas birojs (NABU) un Īpašā pretkorupcijas prokuratūra (SAP) piektdienas rītā veica kratīšanu Jermaka dzīvesvietā.