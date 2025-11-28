“Vārti ir vaļā!” Saeimas deputāts brīdina par nekontrolētu migrāciju Latvijā un atzīst, ka situācija kļūst aizvien saspringtāka 0
Latvijā migrācijas situācija kļūst arvien saspringtāka, jo valstī turpina ieceļot nelegālie migranti. Par to TV24 raidījumā “Ziņu Top” stāsta Artūrs Butāns, Saeimas deputāts (NA), Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Eksporta un konkurētspējas apakškomisijas vadītājs Artūrs Butāns, norādot, ka pašreizējā sistēma faktiski ļauj procesam noritēt nekontrolēti.
Butāns skaidro, ka daļa migrantu robežu šķērso nelegāli, savukārt liela daļa legālo studentu un darbinieku pēc tam kļūst par nelegālajiem. Viņaprāt migrācijas politika ir atstāta migrantu rokās, jo šobrīd augstskolām nav noteiktas ne kvotas, ne maksimālais īpatsvars ārzemju studentu skaitā.
“Vārti ir vaļā. Robežsardzei ir ārkārtīgi grūti nodrošināt kontroli, vai migrants tiešām ir aizbraucis,” uzsver Butāns.
Viņš piebilst, ka problēma neattiecas tikai uz Rīgu – līdzīgas situācijas novērojamas arī Latgalē un Liepājā. “Es kā liepājnieks varu teikt, ka esam ļoti satraukti par gadījumu, kad trešās valsts migrants sāk vērsties pret nepilngadīgām meitenēm,” norāda deputāts.
Viņaprāt tie ir nopietni drošības riski, un viņš kategoriski nepiekrīt “progresīvo” migrācijas pieejai. Viņš uzskata, ka ir nepieciešamas kvotas, stingrāka robežkontrole, efektīva datu apmaiņa un lielāka atbildība no augstskolu un darba devēju puses, ja migrants ieradies studēt vai strādāt, tad viņaprāt ir arī jāpārliecinās, ka viņš aizbrauc prom no Latvijas.
“Mans personīgais viedoklis ir tāds, ka būtu jānosauc konkrētas valstis, no kurām mēs nevēlamies uzņemt migrantus. Lai masveidā nebrauc militāra vecuma vīrieši no musulmaņu valstīm. Es tur saskatu riskus,” nobeigumā norāda Butāns.
