“Nupat lietišķi ģērbies kungs aizspieda ciet nāsi un eleganti palaida pa vējam savu punķi. Man ir 45 gadi, bet šo triku savas dzīves laikā tā arī neesmu apguvis. Ko Tu neesi vēl apguvis!” Šāds komentārus izaicinošs ieraksts veikts vietnē “X”. Tas, protams, savācis virkni patiesi lustīgu atbilžu un repliku.
Kāds raksta, ka “ir pat viena mīkla – ko pilsētā mītošais liek kabatā, bet laukos mītošais zemē? Punķus!”
Lai vai cik tas neticami izklausītos, no komentāriem secināms, ka ļoti daudzi cilvēki mūža laikā tā arī nav kārtīgi iemācījušies svilpot, peldēt, daudzi nav lieli slidotāji un arī – neprot izšņaukt puņķus tā, kā to darot sportotāji un riteņbraucēji, proti, slaidi un “pa vējam”.
Šeit neliels ieskata tajā, ko “X” lietotāji atzinuši par savām vājajām vietām:
– Šo un svilpot ar pirkstiem mutē. Aizmest bumerangu tā, kas tas atlido arī atpakaļ.
– Man ir 50 gadi. Nemāku svilpt bez svilpes (tikai viegli svilpot). Nemāku ar košļeni pūst burbuli. Pamatskolā brīnumaini kaut kā izdzīvoju bez šīm pamatiemaņām.
– Mūžu dzīvo, mūžu mācies… Es vēl slidot nemāku.
– Nemāku levitēt un caur sienām staigāt.
– Šo arī neprotu. Man gan vēl tikai 42, varbūt var pagūt iemācīties. Peldēt arī neprotu, tā ka pavisam nemaz. Braukt ar auto arī ne.
– Skaļi svilpt. Staigāt uz rokām. Taisīt ritentiņu. Slidot.
– Atvērt šampi ar nazi nogriežot kaklu… filmās redzēju, ka tā var izdarīt.
– Ar acīm bīdīt priekšmetus.
Tas kā ar dūri dēļus lauzt – jādara asi un bez šaubīšanās.
Nācu šo ierakstīt. Sportojot tas ir pašsaprotami.
Tas "triks", ja nākas kādu redzēt to darām, izsauc vemšanas refleksu.
Atceros, kad LV piestaigāju uz sporta zāli, tur dušās lopi nekautrējas skaļi uzpūst degunu un izspļaut atkrēpojumus. Pēc tā arī pārstāju apmeklēt gym LV.
Kungs, vai Jūs maz braucat ar velo, kur šīs prasmes tiek apgūtas pašsaprotamā veidā?
Tas ir kaut kāds dzērāju, bohēmistu un strādnieku īpašais triks.
