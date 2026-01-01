Bērna piedzimšanas pabalstu šogad cels par 179 eiro, bet par cik eiro bērna kopšanas pabalstu? 0
No šī gada vienreizējais bērna piedzimšanas pabalsts būs 600 eiro jeb par 178,83 eiro vairāk nekā līdz šim, bet bērna kopšanas pabalsts jaunajiem vecākiem būs 298 eiro jeb par 127 eiro vairāk, aģentūru LETA informēja Labklājības ministrijas (LM) pārstāve Aiga Isajeva.
Bērna kopšanas pabalstu par bērnu vecumā līdz pusotram gadam turpmāk pārskatīs ik pēc diviem gadiem.
Palielināsies arī sociālās apdrošināšanas iemaksas apdrošināšanas stāža uzkrāšanai pensijām, bezdarbam un invaliditātei, jo iemaksas tiks veiktas no paaugstinātā pabalsta apmēra.
Ģimenes valsts pabalstu izmaksās arī par bērniem vecumā no 16 līdz 20 gadu vecuma sasniegšanai, kuri studē koledžā vai augstskolā pilna laika klātienē, tostarp studējošajiem ārvalstīs. Līdz šim šo pabalstu maksāja tikai, ja bērns mācījās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē.
Šogad tiks saglabāts vecāku pabalsts 75% apmērā strādājošiem pabalsta saņēmējiem, kuri bērna kopšanas laikā ir nodarbināti un neatrodas bērna kopšanas atvaļinājumā vai bērna kopšanas laikā gūst ienākumus kā pašnodarbinātie. Tam papildu piešķirti 7,7 miljoni eiro. Ieviešot šīs izmaiņas, politiķi solīja izvērtēt, vai tās devušas rezultātu, un pēc tam sniegt vērtējumu par nepieciešamību tās saglabāt.
Lai varētu pilnveidot materiālos atbalsta pasākumus ģimenēm ar bērniem, kopējais papildu finansējums paredzēts 42 miljonu eiro apmērā, savukārt atbalsta pasākumiem ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem – 24,1 miljons eiro.
Papildu finansējums 94,8 miljonu eiro apmērā 2026. gadā paredzēts, lai stiprinātu atbalstu ģimenēm ar bērniem, kā arī pilnveidotu materiālo atbalstu ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem.