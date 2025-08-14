#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto. pexels.com/ASHISH SHARMA

Urīns, suns, bārda, celibāts… 6 dīvaini nodokļi, kas ietekmējuši fiskālo vēsturi 0

LA.LV
20:14, 14. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

Urīna, bārdas vai celibāta aplikšana ar nodokļiem? Lai cik pārsteidzoši tas nešķistu, nodokļu vēsture ir pilna ar lietām, kas ir viena absurdāka par iepriekšējo. Aiz šiem neparastajiem nodokļiem, bieži vien komiskiem, bet dažreiz traģiskiem, slēpjas ekonomiskas un sociālas problēmas.

Reklāma
Reklāma
Veselam
Ārsti nosauc 8 lietas, kas “nogalina” tavus ceļgalus
Kokteilis
Trīs zodiaka zīmes šodien piedzīvos negaidītu lūzuma punktu – dzīve mainīsies uz labo pusi
Kokteilis
Aizvainojums uz mūžu: piecas zodiaka zīmes, kuras nespēj piedot pāri darījumus
Lasīt citas ziņas

Tā ir arī pamatīga deva politiskas atjautības. No Senās Romas līdz koloniālajiem sacelšanās laikiem katrs laikmets ir izdomājis savus trikus, kā piepildīt valsts kasi — pat ja tas nozīmēja maksu par dienasgaismu vai suņa riešanu.

Šeit apkopoti seši neparasti nodokļi, kas atklāj laikmetu ekonomiskās un sociālās realitātes, kā arī likumdevēju radošumu.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Itālijā sāksies klanu kari? Politiķis piedāvā sievietēm “atlīdzinājumu par gadsimtiem ilgu netaisnību”
Nozagts auto ar visu bērnu! “Tas notiek ātri,” brīdina vietējie likumsargi
VIDEO. Kiprā nogalināti vairāk nekā 435 000 sīko dziedātājputnu. “Melnā peļņa”- miljonos
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.