Rīgā, Doma laukuma tirdziņā apmeklētājiem tiek piedāvātas dažādas atrakcijas un izklaides, kas priecē atnākušos, taču diemžēl ir arī tādas, kas atstāj nepatīkamu pēcgaršu un satrauc. Tā var teikt par izturēšanos pret poniju tirdziņā, par ko publisku neizpratni pauž arī DZAM “Ķepu ķepā”.

Biedrības “Facebook” lapā rakstīts plašāk: “Dārgie dzīvnieku mīļi, zirdzenieki, tirdziņa apmeklētāji! Mums katram ir tiesības uz savu viedokli!

Mūsējais joprojām ir: neuzskatām, ka zirgam vai ponijam mutē ir jāliek lauznis, kamēr tas vizina bērnus pie rokas! Ļoti elementāri! Ja brauc uz masu pasākumiem, apmāci savu zirgu tā, lai viņam nav jācieš! Ja nespēj apmācīt savu zirgu tā – neliec viņam mutē lauzni..

Kā arī pēc telefona sarunas ar zirga īpašnieci – nē, mēs nemēģinām aizslēgt jūsu biznesu un panākt, lai jūs pārvāktos prom no Latvijas! Mēs mēģinājām panākt to, lai jūs aizdomātos par to, kā jūtas jūsu zirgs šajā situācijā un kas ir prioritāte jums šajā situācijā!!

Kā arī der zināt, tā kā jūs sakat – cilvēki ļoti priecājās, ka tur esat ar poniju, un tikai ponija dēļ šurp dodas?! Es domāju, ka viņi būs spējīgi aizbraukt arī pie jums uz mājām, kur zirgs jutīsies krietni komfortablāk un brīvāk, nekā piebāztā Vecrīgas burziņā, kur svētki ir cilvēkiem, ne – dzīvniekiem! Un šajā situācijā gribētos teikt – vai dzīvnieks ir izklaides objekts?

Šobrīd, esošajā situācijā – JĀ, ir izklaides objekts!

Pēc man pieejamās informācijas Pārtikas un veterinārais dienests ir bijis, situāciju apsekojis un tad jau redzēsim – kādas ir tālākās darbības!”

Gundega Bidere komentē: “Ik vakaru, skrollējot Facebooku, ieraudzīju foto, pēc kura man pārskrien šermuļi. Zirgs, kā jau daudzi citi, pelna savam saimniekam lielo naudu, vizinot bērnus. Tā dzīvo un dara daudzi staļļi, tas nav nekas jauns.

Jūs jautāsiet – kas tad ir tas, kas mani šokē un izbrīna šajā foto?! Paskatāmies uzmanīgi! Šim zirģelim mutē ir ielikti laužņi. Tā vizuāli, pēc skata spriežot – taisnie. Tad nu, lūk – ko par laužņiem raksta vetārsti portālā zirgam.lv

“Arī ar lauzni ir ļoti jāuzmanās, lai nesavainotu žokļa bezzobu daļu. Laužņa kājiņas kopā ar ķēdīti iedarbojas uz zirga pakausi kā svira. Abu dzelžu biezums (trenzei jābūt ne mazāk kā 10 mm biezai, bet lauznim ne mazāk kā 14 mm), kā arī laužņa izliekums nosaka to, cik „asa” ir šī kombinācija. Jo augstāks izliekums vidū, jo lielāka „mēles brīvība”, jo mazāk mēle tiek iespiesta un laužņa malas spiež uz žokļa bezzobu daļām. Uzņemot pavadas, leņķim starp mutes kaktiņu un laužņa kājiņām jābūt ap 30-45 grādiem. Ja leņķis ir lielāks, lauznis rada pārlieku spiedienu uz pakausi. Ja leņķis ir mazāks, tad spiediens savukārt palielinās uz apakšžokli.

„Nepareizi iedarbojoties ar dzelzi, var viegli radīt smagus mīksto audu bojājumus. Vieglākajos gadījumos šīs vietas ir tikai apsārtušas, vidēji smagos gadījumos veidojas asinsizplūdums, bet sliktākajos gadījumos skartā vieta var asiņot, jo rodas atvērta brūce”. Dr. Virvollas praksē diemžēl ir bijuši gadījumi, kad nepareizas trenzes iedarbības rezultātā žoklī ir veidojušies uzkauli vai pat konstatētas kaulu atlūzas.”

Ko tad par šo foto varētu komentēt es?

Ganaša siksna jeb tā, kas iet zirgam aiz žokļa, ir pārvilkta vai arī iemaukti ir par mazu! Un šis te dzelzs gabals šī zirga mutē zirgam nodara sāpes!

Man gribas teikt – cilvēki, nedaudz attopieties! Dzīvniekam nav jācieš, lai piepildītu saimnieka naudas maku! Šādi te ar zirgu vizinoties, kad no zemes to tur, var arī izmantot standarta nakts apaušus! Zirgam būtu daudz ērtāk un komfortablāk! Jā, pie standarta nakts apaušiem viņam būtu iespēja izteikt viedokli! Var ielikt parasto, maigo trenzīti – arī tas būtu daudz humānāk, nekā redzams šis!

Vecrīgas Ziemassvētku Tirdziņš Rīgas dome Pārtikas un veterinārais dienests vai tiešām spīdzināt zirgu, lai pelnītu uz to naudu, ir pats humānākais, Ziemassvētkiem atbilstošākais veids?

P.S. Jā, arī es jāju uz zirgiem gan ar striķīti ap kaklu, gan nakšiem, gan ar maigo trenzīti un zirgs ir gana gudrs, empātisks un jūtīgs, lai ar to varētu sarunāt praktiski visu, kas neiet pāri viņa spēkiem!

Man no sirds ir žēl šī zirga. Gribētos zināt, cik stundas dienā viņš vizina apmeklētājus, vai viņam tiek nodrošināta iespēja padzerties un paēst.. vismaz starplaikos…

Vai arī varbūt pēc šiem Ziemassvētkiem šis zirgs būs iedzīvojies kuņģa čūlā?….”













































































































































































































































































