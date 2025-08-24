Atkritumu apsaimniekošanas izmaksas strauji kāpj: kas ir galvenie iemesli un vai nākotnē tās atkal saruks? 0
TV24 raidījumā “Uz līnijas” Jānis Aizbalts, SIA “Eco Baltia vide” valdes priekšsēdētājs, komentēja pieaugošās atkritumu apsaimniekošanas izmaksas, norādot, ka šī tendence saglabāsies ilgtermiņā.
“Viņas turpinās augt. Nevaru iepriecināt – tā tas turpināsies visus nākamos gadus, jo kopā Eiropā ir uzstādījums atkritumus nenoglabāt. Tie mērķi ir diezgan izaicinoši. 2035. gadā mēs varēsim noglabāt tikai 10% no visa, ko radām. Pārējo vajadzēs sašķirot un vismaz 65% pārstrādāt,” skaidroja Aizbalts.
Viņš norāda, ka sistēma veidota pēc tā dēvētā burkāna–pātagas principa. Tas nozīmē, ka tie iedzīvotāji, kuri atkritumus nešķiro, maksā par izvešanu lielāku summu. Savukārt tie, kuri šķiro, spēs ietaupīt, tādējādi motivējot sabiedrību būt atbildīgākai pret vidi.
“Tā ir tāda tieši cilvēku piespiešana vai pātaga šķirot. Ja tu nešķiro, tu maksā daudz – tāpēc ir lielais tarifs. Ja tu šķiro, tad ir tas burkāns, tā bezmaksas iespēja. Tad tu vari ieekonomēt. Tas ir tāds pātagas–burkāna princips, kur tad skatās, kurā valstī labāk ies,” skaidroja Aizbalts, uzsverot, ka šī pieeja nākamajos gados kļūs vēl aktuālāka.