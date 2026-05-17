“Šis ir nepieklājīgi gards!” Latvieši atzinīgi novērtē jauno “Pols” saldējuma garšu 0
Sociālajos tīklos uzmanību piesaistījis jauns saldējums — “Pols” ar kokosriekstu skaidiņām. Kāda lietotāja dalījusies ar foto un sajūsmas pilnu vērtējumu, atzīstot, ka jaunums izrādījies daudz gardāks, nekā gaidīts. “Šis ir nepieklājīgi gards! Jau nožēloju, ka tikai trīs nopirku. “Bounty” var tikai ūdeni pienest,” viņa raksta.
Foto redzams “Pols” saldējums ar kokosriekstu skaidiņām zilā iepakojumā. Ieraksts ātri vien izraisīja komentāru lavīnu — daļa steidza jautāt, kur šo saldējumu var iegādāties, citi atzina, ka pēc šādas atsauksmes gribas doties uz veikalu nekavējoties.
“Nu tā man gribas iet uz veikalu TAGAD,” rakstīja kāda komentētāja. Vairāki cilvēki salīdzināja jauno “Polu” ar populāro “Bounty” batoniņu, un tieši šis salīdzinājums komentāros izraisīja visvairāk emociju.
“Tiešām? Jo tas Bounty ir… ņammm,” rakstīja kāda lietotāja. Savukārt citi jau pēc bildes atzina, ka jaunums izklausās ļoti kārdinoši. “Oooo, nu beidzot! Man šķiet, ka garšo jau pirms pagaršoju,” komentēja kāda saldējuma cienītāja.
Diskusijā parādījās arī citi saldējuma jaunumi. Kāda lietotāja dalījās ar foto, kur redzams “Rūjiena” sorbets ar citrona, apelsīna un bazilika garšu, rakstot, ka šogad tas viņai esot īsts atradums.
“Man šogad šis ir namba van!” viņa norādīja. Citi atcerējās agrākos saldējumu favorītus un vaicāja, kāpēc par šādiem jaunumiem nav dzirdējuši reklāmās.
“Nē, nu nopietni? Es tikko biju Latvijā, un neviens nepareklamēja?” pārsteigti rakstīja kāda komentētāja.
Daļa komentētāju gan atgādināja, ka garšas ir ļoti individuāla lieta. Vieniem kokosrieksts ir ideāls vasaras saldējuma papildinājums, citiem tas ne visur iet pie sirds. “Kas nu kuram. Par gaumi nestrīdas, kā saka,” rezumēja kāds komentētājs.
Tomēr kopējais noskaņojums komentāros bija nepārprotams — jaunais “Pols” ar kokosriekstu skaidiņām ir radījis interesi. Daži atzina, ka jau skrien to meklēt veikalā, citi rakstīja, ka vismaz jānopērk un jāpagaršo, lai saprastu, vai tiešām ir tik labs, kā apgalvo sajūsminātie saldējuma fani.
“Būs jānogaršo,” īsi secināja kāds komentētājs. Izskatās, ka viens saldējuma foto sociālajos tīklos spēj izdarīt to, ko ne vienmēr paveic reklāma — radīt kārdinājumu un vēlmi uzreiz pārbaudīt, vai produkts tiešām ir “nepieklājīgi gards”.
Jau ziņots, ka piena pārstrādes uzņēmums SIA “Rīgas saldējuma fabrika”, kas ietilpst piena pārstrādes koncernā “Food Union”, investējis 400 000 eiro deviņu jaunu saldējumu izveidē un laišanā tirgū zīmoliem “Pols”, “Ekselence”, “Tio” un “Jungle Pop”, aģentūru LETA informēja uzņēmuma pārstāvji.
Kompānijā norāda, ka četri jauni saldējumi izstrādāti zīmolam “Pols”, tostarp divi jaunās garšās vafeļu konusos, bet vēl divi produkti par godu “Pols” 55 gadu jubilejai tiks atklāti drīzumā.
Tāpat zīmolam “Ekselence” izstrādāti divi jauni saldējumi, tostarp vaniļas krējuma saldējums ar aveņu un granātābolu pildījumu vafeļu konusā, kā arī saldējums uz kociņa ar avenēm un baltās šokolādes glazūru.
Zīmola “Jungle Pop” klāstā iekļauti divi jauni vegāniski sulu saldējumi, bet zīmolam “Tio” kompānija izstrādājusi karameļu saldējumu vafeļu glāzītē, kura jaunā recepte papildināta ar vārītu iebiezināto pienu.
Tik viegli, ka kļūs par tavu mīļāko desertu – recepte saldējumam ar datelēm
Kurš teicis, ka saldējumu var ēst tikai vasarā? Šis deserts iederas jebkurā sezonā – ziemā tas būs salds mierinājums, bet pavasarī un rudenī – mazs priekpilns baudījums. Un, ja saldējums ir pašu rokām gatavots no dažām vienkāršām sastāvdaļām, tas garšo vēl īpašāk. Recepte no @edamskaisti.
Bāze:
1. 500 ml saldā krējuma (35%)
2. 2/3 bundžas iebiezinātā piena
3. Dave & Jon’s dateles no Nordista Latvija
Variācijas
Riekstu/cepumu:
1. Sāļās karameles/riekstu dateles
2. Maza sauja grauzdētu, sālītu zemesriekstu
3. Cepumi
Zemeņu:
1. Zemeņu piena kokteiļa dateles
2. Zemeņu ievārījums
Šokolādes:
1. Šokolādes/kokosriekstu dateles
2. Kakao
Pagatavošana:
1. Bļodā lej saldo krejumu, pievieno iebiezināto pienu un kuļ, līdz masa kļuvusi gaisīgu krēmīga, līdzīga izkusuša saldējuma konsistencei.
2. Krēmu lej traukā, pievieno sasmalcinātas dateles, papildus piedevas no izvēlētās variācijas, maigi apmaisa, virspusi mazliet garnē un liek uz pāris stundām vai nakti saldētavā.
3. Pirms pasniegšanas saldējuma trauku 10 – 15 minūtes patur istabas temperatūrā, lai vieglāk izveidot saldējuma bumbiņas.
Lai labi garšo!
Saldējums mājās? Viegli! Nepieciešamas vien dažas sastāvdaļas un saldētava
Tik krēmīgs, tik vienkāršs un pielāgojams – šis mājās gatavotais saldējums top no saldā krējuma, iebiezinātā piena un ievārījuma. Atliek tikai saputot, sasaldēt un baudīt, recepte no @edamskaisti.
Sastāvdaļas:
1. 500ml saldā krējuma;
2. Bundža iebiezinātā piena;
3. Mīļākais ievārījums (video izmantoju melleņu;
4. Šķipsniņa vaniļas/vanilīna.
Pagatavošana:
1. Bļodā lej saldo krējumu, pievieno iebiezināto pienu, vanilīnu un mikserē aptuveni 10min, līdz masa ir pufīga un gaisīga.
2. Visu pārlej saldēšanai paredzētajā traukā, iemaisa ievārījumu un liek iekšā saldētavā uz vismaz 4h.
ja šķiet, ka par saldu, iebiezināto pienu var pievienot mazāk.
ievārījumu var aizstāt ar ogām, krēmiem utt. Vaļa fantāzijai!
Gards kārtainais saldējums kokteilis
Sablendē zemenes, ielej glāzēs.
Virsū uzliek saldējuma kārtu.
Virs tās – sablendētas upenes, pēc tam atkal liek saldējumu.
Pārkaisa ar sasmalcinātiem riekstiem.