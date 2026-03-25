Kas slēpjas Māras dienā? Jāvēro laiks, jāveic rituāli ražai un paša skaistumam
Līdzās Ģertrūdei, kas iezvana pavasari pirmā – ap 17. martu, un Benediktam, kas liek kukaiņiem pavisam pamosties jau 21. martā, siltuma svētkus iezīmē arī Māra – 25. martā. Saukta arī par Māršu dienu, Māršdienu, Māriņas dienu, Marijas dienu, Kāpostmāru, Kāpostnīcu, Gavēņmāru.
Kāpostu Māra
Māra tiek uzskatīta par īstā pavasara aizvadītāju pilnā sparā. Bet svarīgākais tās uzdevums ir kāpostu raža:
Māras dienā sētie kāposti izdodas tik labi, ka atliek tikai slavēt.
Māra ir tik laba kāpostiem, ka pat šajā dienā paņemts sniegs, kas izkusis ūdenī, vēlāk vasarā ir ļoti labs kāpostu slacīšanai.
Īpaši jautrs rituāls ir kāpostu sēklu ietīšana lakatiņā un likšana uz galvas – lai kāposti aug tik lieli kā cilvēka galva.
Šajā dienā iesaka tīt visu veidu kamolus, kas arī atspoguļosies kāpostu ražas izskatā.
Agrā rītā saimniecei ar saimnieku jāiet dārzā lauzties, lai kāposti labi izlaužas.
Nedrīkst slaucīt un tīrīt istabu, jo tā aizslaukot visus kāpostus prom.
Nedrīkst galvu sukāt, jo savelsies i kāposti, i mati.
Nedrīkst dedzināt no rīta un vakarā uguni, jo kāposti neaugs.
Nedrīkst adīt un šūt, citādi kāpostus kukaiņi saēdīs.
Citi darbi
Pēc Māras skatīja arī Jurģu un sējas laiku, tā atraisa visus tekošus ūdeņus – palaiž vaļā ne tikai Daugavu, bet arī sīkos strautiņus.
Īpaši veselīgi Māras dienā ir mazgāties tekošā ūdenī – tas nesot skaistumu un spēku visam gadam. Iesaka arī mazgāt seju pienā, tad visu gadu būs balta āda.
Un, ja gadās vēl saslaucīt kādus griestu vai grīdas gružus, kas netika pamanīti Ģertrūdes dienā vai palikuši no tās, tad visu netīro jāmet tekošā upē vai strautā, kas arī aiznes kukaiņus un slikto izdošanos uz jūru prom.
Šajā dienā jābeidz visus vakara darbus, kas tika apdarīti pie uguns, citādi sanāks sabendēt acis.
Senāk Ziemeļvidzemē esot bijis pieņemts ap Māras dienu pāriet nakšņot no siltām istabām klēts augšā un citur, jo šādi jauniešiem esot piemeties možums un čaklība visam gadam. Tā esot vilinājuši arī vispārēju darba veiksmi.
Pat ja dzērves šajā dienā vēl nav atpakaļ, saimniece atsākusi dot launagu, kas ticis pārtraukts Miķeļos.
Linu kopējiem bija vērtīgi vērot cielavas – ja redzēta, tad būšot labi un gari lini gaidāmi.
Lai lopi nebizotu, tie šajā dienā jārumulē. Bet cūkām jāapgāž sile, lai tās pašas savu galvu baro.
Jākarina ābeles zaros prievītes, lai būtu laba ābolu raža.
Jātīra stropi, lai bitēm laba veselība.
Vēro laiku
Ja sniegs no celmiem vēl nav izkusis, tad vasarā būs labi kāposti.
Ja salna naktī uz Māras dienu, tad salna būs vēl četrdesmit naktis.
Ja salna uz Māras nakti nav, tad būs siltas vasaras naktis.
Ja Māras diena slapjuma pilna, tad slapjš arī vasaras vidus.
Ko Māras dienā ēd?
Kāpostus – vāra, lai laba raža, ķiļķenus taisa – lai lielas kāpostu galvas, bet karašas cep, lai lielas kāpostu lapas. Nedrīkst ēst zirņus, lai kāposti nav tārpaini.
Jāēd arī piena ēdieni, lai govīm labi ar pienu visu gadu.