Daudzdzvīvokļu mājas Rīgā, Pļavniekos.
Foto: Zane Bitere/LETA

Traģēdija Pļavniekos: no balkona izkritusi 86 gadus veca sieviete

22:27, 18. maijs 2026
Pļavniekos dzīvību zaudējusi 86 gadus veca sieviete, kura izkritusi no balkona. Par notikušo un jautājumu, kas pēc nelaimes notiks ar viņas četrkājaino draugu, vēsta TV3 raidījums “Degpunktā”.

Pie daudzdzīvokļu nama zālienā iedzīvotāji nolikuši tikko plūktus ceriņu ziedus. Vietējie stāsta, ka tur dzīvību zaudējusi kāda seniore.

“Es pati klāt nebiju, bet vīrs redzēja, ka viņa guļ pie mājas. Protams, viņa bija mirusi. Viņai bija 86 gadi. Es vienkārši nevaru iedomāties, kā viņa varēja tur nokļūt. Balkoni ir ļoti augsti,” raidījumam stāsta mājas iedzīvotāja Valentīna.

Sieviete atzīst, ka domājusi arī par pensionāres sunīti, jo abi vienmēr bijuši kopā.

“Es vēl teicu, ka sunītim būs skumji. Viņa visu laiku bija kopā ar viņu. Ko tagad darīt… Neviens jau nevar zināt, kas noticis,” saka Valentīna.

Kā skaidro Rīgas pašvaldības policija pārstāve Ieva Lukaža-Apalupa, ja cilvēka mājoklī pēc nāves bez uzraudzības palicis dzīvnieks, iedzīvotāji aicināti nekavējoties informēt atbildīgos dienestus.

“Šādā situācijā dienesti mēģinās sazināties ar radiniekiem un informēt par radušos situāciju. Ja tas nebūs iespējams, ar tiesas vai prokurora atļauju un piesaistot glābšanas dienestus, tiks veikta dzīvokļa atvēršana un dzīvnieka glābšana,” norāda Lukaža-Apalupa.

Kā vēsta raidījums “Degpunktā”, par notikušo sākts kriminālprocess.

