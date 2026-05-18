VIDEO. Mazie piekūni pirmoreiz ierauga tauriņu – viņu reakcija sajūsmina internetu 0

23:04, 18. maijs 2026
Sociālajos tīklos strauji popularitāti ieguvis amizants video no piekūnu ligzdas.

Kadros redzami mazi piekūni, kuri ar acīmredzamu pārsteigumu vēro tauriņu, kas tikko pielidojis pie ligzdas. Putnēnu reakcija izskatās tik patiesa un neveikla, ka video ātri vien kļuvis par interneta hitu.

Cilvēki komentāros neslēpj sajūsmu par mazuļu apjukušajiem skatieniem un neveiklajām kustībām. Daudzi smej, ka piekūni patiešām izskatās tā, it kā pirmoreiz dzīvē redzētu taureni.

