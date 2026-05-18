Z blogeris brīdina krievus: drīzumā pāri Krievijai lidos ne tikai droni, bet arī ballistiskās raķetes
Krievijas Z blogeris un kara komentētājs Andrejs Klincevičs publiski brīdinājis Krievijas sabiedrību, ka Ukraina tuvākajos mēnešos varētu ievērojami palielināt dronu uzbrukumu apjomu Krievijas teritorijā.
Kā vēsta Dialog.UA, Klincevičs Krievijas radio “Komsomoļskaja Pravda” ēterā atzina, ka Ukraina strauji attīsta bezpilota tehnoloģijas un Krievija šajā jomā sāk atpalikt.
Viņš uzsvēra, ka Krievijai steidzami jāattīsta jaunas aizsardzības tehnoloģijas, tostarp lāzeru sistēmas, jo esošie pretgaisa aizsardzības līdzekļi esot pārāk dārgi un sarežģīti.
Klincevičs pauda bažas arī par situāciju frontē, norādot, ka karš tuvākajos gados būtiski mainīsies. “Ja mēs nonāksim līdz 2027. gadam, mēs redzēsim ne tikai lidojošus un rāpojošus robotus frontes līnijā, bet arī robotsuņus un antropomorfus robotus. Karš ieies pilnīgi jaunā fāzē,” viņš sacīja.
Viņaprāt, dronu un mākslīgā intelekta tehnoloģijas arvien vairāk mainīs kara gaitu, bet frontes līnijas paplašināsies. Vienlaikus Z blogeris pauda cerību, ka Kremlis tomēr spēs panākt vienošanos ar Ukrainu un nepieļaus kara tālāku eskalāciju.