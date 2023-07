Maskavā aizturēts vīrietis, kurš savā dzimšanas dienā meta pudeli ar degmaisījumu uz Ļeņina mauzoleju

Maskavas Sarkanajā laukumā pirmdienas vakarā policija aizturējusi vīrieti, kas metis pudeli ar degmaisījumu uz Ļeņina mauzoleju, ziņo “Telegram” kanāli “Baza” un “Shot”.

Saskaņā ar “Baza” sniegto informāciju aizturētais ir 37 gadus vecais Konstantīns Stačukovs no Austrumsibīrijas pilsētas Čitas. Viņam noformēts protokols par nepakļaušanos policijas darbiniekiem.

“Shot” norāda, ka aizturētajam otrdien, 18. jūlijā, ir dzimšanas diena, neprecizējot, kā tas varētu būt saistīts ar incidentu.

Mauzolejam bojājumi netika nodarīti, jo pudele ar degmaisījumu nokrita uz bruģa.

