Mazas detaļas šodien atklās jaunus apvāršņus – esi vērīgs! Dienas horoskops 18. oktobrim
Auns
Šī diena ir lieliski piemērota, lai atgūtu spēkus un veltītu laiku sev. Tavs enerģijas līmenis nav pārāk augsts, tāpēc izmanto to lietām, kas sagādā prieku – pastaigām dabā, iemīļotam hobijam vai kādam sen atliktam, bet sirdij tuvam projektam mājās. Neaizmirsti ieklausīties sevī – kad nepieciešams, apstājies, atpūties. Vakarā ļauj sev pilnībā atslābt – nedomā par pienākumiem, vienkārši dari to, kas tev sniedz mieru un harmoniju.
Vērsis
18. oktobrī ir vērts izkāpt no rutīnas un izmēģināt ko jaunu – kaut nelielu, bet drosmīgu soli. Esi vērīgs pret niansēm – gan sadzīvē, gan attiecībās. Saruna ar kādu nepazīstamu cilvēku var kļūt par iedvesmas avotu vai pat pagriezt tavu ikdienu citā virzienā. Tavs šarms šodien ir spēcīgs – ļauj sev mirdzēt!
Dvīņi
Šī diena var sākties ar nelielu iekšēju pretestību – varbūt būs grūti saņemties. Tomēr šodien būs laba iespēja pabeigt atliktos darbus vai vienkārši sakārtot vidi sev apkārt. Pārskatīt izdevumus, ieplānot nākamos uzdevumus – tas var dot mieru un stabilitātes sajūtu. Jo vairāk atbrīvosi savu prātu, jo vairāk telpas radīsies radošumam.
Vēzis
Šī diena ir kā radīta, lai ļautos mieram. Pavadot laiku mājās vai kopā ar mīļajiem, tu atgūsi spēkus un iekšējo līdzsvaru. Ja vēlies – pievērsies hobijiem vai vienkārši atpūties klusumā. Sajūta, ka esi mīlēts un pieņemts, dos visspēcīgāko enerģijas devu.
Lauva
Atpūta var nozīmēt arī kārtību – sakārtojot vidi sev apkārt, sakārtosies arī domas. 18. oktobrī dari lietas, kuras sniedz tev iekšēju mieru, pat ja tās šķiet ikdienišķas – tīrīšana, pārkārtošana, sīki darbi mājās. Kādam no taviem mīļajiem būs vajadzīga tava klātbūtne vai padoms – esi atvērts un klātesošs.
Jaunava
Šodien nav nepieciešams steigties vai būt perfektam. Tu vari paveikt visu arī savā tempā, ja ļausi sev būt mazliet maigākam pret sevi. Otrā dienas puse būs produktīvāka – gan darbībās, gan domās. Attiecībās – ieelpo dziļi pirms reaģē, un izvēlies līdzjūtību, ne kritiku.
Svari
18. oktobrī pievērs īpašu uzmanību savam iekšējam mieram – ne viss jāizrunā, un ne katra sajūta jāatklāj pasaulei. Ja emocijas sāk smacēt, nevelc robežu starp sevi un citiem – uzticies tiem, kas spēj klausīties no sirds. Šī diena ir aicinājums atgriezties pie sevis, sajust savu vērtību un apzināties: tava iekšējā pasaule ir trausla, skaista un pelnījusi cieņu.
Skorpions
Tavas spilgtās emocijas šodien var kļūt par dzinējspēku – izpaud tās caur radošumu vai patiesu, sirsnīgu sarunu. Esi godīgs pret sevi, bet neaizmirsti arī par cieņu pret citu robežām. Ja kāds sniedz palīdzības roku – pieņem to bez vilcināšanās. Būt kopā, darīt kopā vai vienkārši klusēt blakus kādam var kļūt par brīnišķīgu dziedināšanu jums abiem.
Strēlnieks
Lai arī tev dabiski patīk rosība un kustība, šodien aicini sevi uz līdzsvaru – starp darīšanu un baudīšanu. Neplānoti mājas vai ģimenes pienākumi var ienākt dienas plūsmā, bet uztver tos kā iespēju būt klātesošam un sirsnīgam. Vakarā dāvā sev vienkāršu, bet vērtīgu prieku – garšīgu maltīti, siltu vannu vai iecienītu filmu. Tu esi pelnījis atelpu un rūpes par sevi.
Mežāzis
Šī diena tev var dot skaidrību, ja ļausi sev apstāties un paskatīties uz lielo bildi. Pārplāno to, kas vairs nesniedz pievienoto vērtību. Mazas detaļas šodien atklās jaunus apvāršņus – esi vērīgs! Nepiespied sevi būt aktīvam tikai tāpēc, ka vari. Atpūta arī ir ieguldījums – sevī.
Ūdensvīrs
Diena ir domāta iekšējam balansam. Ja nepieciešams, atcel pienākumus, kas velk prom no tavas labklājības sajūtas. Dari tikai to, kas tev patiesi sniedz gandarījumu – vai tā ir laiska pēcpusdiena, radoša nodarbe vai laiks ar draugiem. Izvēlies sevi, nevis vainas sajūtu. Tavs ķermenis un prāts būs tev pateicīgs.
Zivis
Tava intuīcija šodien ir īpaši spēcīga – ļauj tai būt par kompasu. Šī ir lieliska diena, lai atgūtu mieru un vienkārši ļautos plūsmai. Dari to, kas tev palīdz būt tuvu sev – glezno, raksti vai klausies mūziku. Negaidi, lai citi par tevi parūpējas – tu to spēj vislabāk pats.