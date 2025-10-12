Foto: Pexels

Sajutīsi, ka sapņi un plāni sāk piepildīties. Nedēļas horoskops no 13. līdz 19. oktobrim

12. oktobris 2025
Auns

Centies visur saskatīt pozitīvo. Sākumā tas nebūs viegli, bet ar laiku ieiesi ritmā un pat sāksi izbaudīt. Paļaujies vien uz sevi un nepārvērtē kolēģu un draugu atbalstu – ikviens domā vispirms par savām interesēm. Piektdien vari saņemt negaidītu ziņu, kas tevi pārsteigs vai pat satrauks. Darba burzmā neaizmirsti par saviem tuvākajiem – viņiem ļoti vajadzīgs tavs atbalsts un uzmanība.

Vērsis

Šī būs veiksmīga nedēļa tiem, kas ir pieraduši būt aktīvi un nebaidās no grūtībām. Grūtību netrūks, un pirmā, galvenā – slinkums. Ja spēsi to pārvarēt un tikt galā ar slikto garastāvokli, ceļā uz panākumiem nebūs šķēršļu.

Dvīņi

Šonedēļ tevi var sagaidīt ļoti izdevīgs piedāvājums – ienākumi palielināsies. Parasti sarežģītie jautājumi risināsies viegli. Sajutīsi, ka sapņi un plāni sāk piepildīties. Nepārcenties ar sevis kritizēšanu – šobrīd, gluži pretēji, ir laiks sevi paslavēt un reklamēt.

Vēzis

Veiksme šobrīd ir tavā pusē. Labi veiksies jebkura darbība, kas saistīta ar mācīšanu, mācībām, sportu vai izklaidēm. Būs iespēja celt savu profesionālo autoritāti, taču līdz ar to nāks arī lielāka atbildība. Tev uzticēsies, no tevis gaidīs palīdzību un atbalstu. Nedēļas nogalē dodies ārā – pastaiga nāks tikai par labu.

Lauva

Notikumi, tikšanās un darbi pār tevi gāzīsies kā lavīna, mainot ierasto kārtību. Sagatavojies “pēcglābšanas darbiem” vai arī nāksies pielāgoties jaunajiem apstākļiem. Tevi sagaida daudz jaunu ziņu, pārrunu un stresa situāciju darbā – rūpīgi plāno savu grafiku un nopietni uztver pārmaiņas. Nedēļas beigās spēsi gūt no situācijas labumu, ja saglabāsi mieru.

Jaunava

Šonedēļ tu varētu skaidri sajust savas iekšējās pretrunas un kompleksus – bet tas nāks par labu, jo būs vieglāk ar tiem cīnīties. Beidz sevi analizēt bez gala – noderīgāk būs apmeklēt jogas vai deju nodarbības. Tev vajag novērst uzmanību no liekām domām un šaubām. Piektdien būs iespēja atrisināt problēmas, izmantojot informāciju un spēju to pielietot. Svarīgi būt īstajā laikā īstajā vietā.

Svari

Laba nedēļa, bet tev jāiemācās sadzīvot gan ar sevi, gan apkārtējiem. Nepieļauj, lai taisnības dusmas sabojā attiecības ar tuvākajiem – padomā prātīgi, viņi tev vēl noderēs. Tava enerģija un spiediens ietekmēs visus, ar ko komunicēsi. Tieksme izcelties un sasniegt mērķus palīdzēs tev nonākt tur, kur vēlies.

Skorpions

Šonedēļ tev vajadzēs skatīties uz lietām filozofiski un saglabāt vēsu prātu. Ja to spēsi – sasniegsi mērķi. Ar vārdu un loģikas palīdzību spēsi panākt gandrīz neiespējamo no partneriem vai priekšniecības. Nedēļas beigās būs piemērots laiks atpūtai ārpus pilsētas.

Strēlnieks

Šonedēļ tev, iespējams, nāksies cīnīties ar konkurentiem – bet ir liela iespēja, ka uzvarēsi un pierādīsi savu spēju veiksmīgi pārvarēt šķēršļus. Trešdien ceļš ritēs gludi – iespējams komandējums vai ceļojums. Piektdien varēsi ar sevi lepoties – un visticamāk, būs par ko.

Mežāzis

Šonedēļ radīsies iespēja atrisināt kādu sarežģītu, bet ļoti svarīgu jautājumu. Nedēļas sākumā viegli ritēs dokumentu kārtošana un saņemšana. Darbā iespējams negaidīts pavērsiens. Labi veiksies pārrunās ar jauniem sadarbības partneriem, iespējamas arī romantiskas tikšanās – tomēr ar iepazīšanās portāliem aizrauties nevajadzētu. Galvenais – neļauj emocijām valdīt pār tevi. Piektdien pacietība būs tava galvenā atslēga panākumiem.

Ūdensvīrs

Nedēļas sākumā tev gribēsies uzsākt ko jaunu un panākt savu neparastos veidos – nevilcinies, jo nedēļas otrā puse tam nebūs labvēlīga. Tu sapratīsi, kas kavē tavu garīgo izaugsmi un attīstību – tas ļaus sākt pārmaiņas sevī. Strādājot ar sevi, spēsi spert soli tuvāk panākumiem.

Zivis

Nedēļas sākums var būt pārāk mierīgs – taču pārāk atslābt nevajadzētu. Daudz laika paņems finanšu jautājumi, īpaši tie, kas saistīti ar kredītiem. Nedēļas beigās nāksies risināt pēkšņi uzradušās problēmas. Bet neaizmirsti arī par atpūtu – citādi vari vienkārši fiziski izsīkt.

