Foto: TASS/ SCANPIX/ LETA

Vai Sedokova varētu nonākt nepatikšanās? Jāņa Timmas ģimenes advokāte nāk klajā ar jaunām ziņām 0

kokteilis.lv
15:44, 13. decembris 2025
Kokteilis Dzīvo

Lieta ir pavirzījusies uz priekšu. Gandrīz gadu pēc basketbolista Jāņa Timmas nāves ģimenes advokātei beidzot izdevies atgūt viņa mobilos tālruņus. Ierīces iepriekš vairākkārt pazudušas no redzesloka un vēlāk nonākušas izmeklētāju rīcībā.

Ir pagājis gandrīz gads kopš Jāņa Timmas nāves, un ģimenes advokāte Margarita Gavrilova turpina juridisko cīņu ar sportista bijušo sievu Annu Sedokovu. Strīda centrā ir mantojuma jautājums – pēc advokātes teiktā, ievērojama daļa īpašumu pienāktos Timmas dēlam no pirmās laulības ar Sanu Ošu – Kristianam.

Latvijas basketbolista ģimene un viņa atbalstītāji uzskata, ka mantojuma sadale nav notikusi godīgi. Sedokova šos pārmetumus iepriekš ir noliegusi.

Savā paziņojumā sociālajos tīklos Gavrilova rakstīja:

“Mēs esam atguvuši Jāņa Timmas telefonus. Šodien speciālists tos ieslēdza, un, ja tehniski tas būs iespējams, nākamnedēļ tiks pārbaudīts to saturs.”

Advokāte norāda, ka telefonos varētu atrasties sarakstes, piezīmes vai citi dati, kas, viņasprāt, varētu būt nozīmīgi mantojuma lietas izskatīšanā.

Jānis Timma un Anna Sedokova savas attiecības publiski apstiprināja 2019. gadā, taču izšķīrās 2024. gadā.

Dažas dienas pēc oficiālās šķiršanās Jānis Timma tika atrasts miris daudzdzīvokļu nama kāpņu telpā. Oficiāli tika paziņots, ka sportists izdarījis pašnāvību.

Šobrīd advokāte cer, ka atgūtie telefoni palīdzēs noskaidrot līdz šim neatbildētus jautājumus. Tikmēr sabiedrībā pieaug interese par to, vai lieta iegūs jaunu pavērsienu un vai iegūtā informācija tiks publiskota.

