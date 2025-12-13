Foto. pexels.com/ Mikhail Nilov

Vēžiem negaidīts naudas pieplūdums, bet Auniem – kavēti maksājumi. Finanšu horoskops 2026. gadam

13. decembris 2025
2026. gads iemācīs katrai zodiaka zīmei būt apzinīgākai attiecībā uz naudu. Ugunszirga gads solās būt finansiāli nestabils: dažas zīmes var gaidīt negaidītus ienākumus un veiksmīgus ieguldījumus, savukārt citām nāksies iemācīties taupīt, pārskatīt tēriņu un paradumus.

Auns

2026. gada pirmā puse būs izaicinoša – iespējami papildu izdevumi, kavēti maksājumi un sajūta, ka nauda burtiski slīd no pirkstiem. Tomēr gada beigās liktenis kompensēs jūsu pūles: iespējama ievērojama finansiāla dāvana vai peļņa no negaidīta avota.

Vērsis

Gads sāksies ar raizēm par karjeru, taču tās izrādīsies nepamatotas. Atlaišanas vietā Vērsis var saņemt paaugstinājumu amatā vai ievērojamu prēmiju. Galvenais – izvairīties no impulsīvas naudas tērēšanas. Finansiāla drošības spilvena veidošana būs labākais risinājums nākotnei.

Dvīņi

Pavasarī iespējami neplānoti izdevumi, kas saistīti ar mājas lietām vai dokumentu kārtošanu. Vasarā situācija stabilizēsies, bet rudenī Dvīņi varēs atļauties ilgi gaidītu pirkumu, kas iepriekš šķitis kā lieka greznība.

