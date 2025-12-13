“Pārsteigs pat zinošākos popkultūras fanus!” No Obamas līdz Eilišai: piecas slavenības, kuru dzīslās rit īru asinis 0
Vairumam Īrija asociējas ar Svētā Patrika dienu, Ginesa rekordu pirmsākumiem un leprikonu, taču mēs pat nenojaušam, cik daudzu pasaules slavenību dzīslās rit īru asinis.
No Holivudas zvaigznēm līdz popmūzikas ikonām – kāds meklējis senčus Īrijas laukos, cits tur pavadījis bērnību, bet daži savu izcelsmi atklājuši, tikai pateicoties pētniekiem, vēsta kanāls “National Geographic”.
Ne viens vien pasaules mēroga vārds slēpj sevī īru mantojumu. Kanāls “National Geographic” apkopojis piecas slavenības, kuru saknes aizved uz “zaļās salas” ciemiem. Brīdinām – viņu saikne ar Īriju pārsteigs pat zinošākos popkultūras fanus!
Baraks Obama
Pie bijušā ASV prezidenta Baraka Obamas dzimtas koka izpētes strādājuši vairāki ģenealogi, tostarp pētniece Megana Smolenjaka, kurai izdevās noskaidrot, ka viņa vecvecvectēvs bijis īrs, un viņa senči nākuši no Monigallas – neliela ciemata Īrijas centrālajā daļā ar mazāk nekā 400 iedzīvotāju.
Apstiprināts, ka prezidenta īru saknes sniedzas vismaz līdz 17. gadsimta beigām.
Obamam kandidējot uz prezidenta amatu, sabiedrības interese par viņa izcelsmi tikai pieauga. Tika atklāts, ka arī viņa sievas Mišelas Obamas radurakstos pavīd Īrijas vārds – viens no viņas senčiem bijis īru vergturis Endrjū Šīldss.
Būdams prezidenta amatā no 2009. līdz 2017. gadam, Obama kopā ar ģimeni aktīvi pievērsās savām īru saknēm un to cildināšanai. 2011. gadā Obama viesojās Monigallā, savukārt 2013. gadā viņa sieva Mišela ar meitām Māliju Annu un Sašu apmeklēja Dublinu, lai tuvāk iepazītos ar savu priekšteču dzīvesstāstiem.
Ziņas par Obamu ģimenes īru mantojumu atstājušas nospiedumu arī popkultūrā – grupa “Corrigan Brothers” 2008. gadā laida klajā dziesmu “There’s No One as Irish as Barack O’Bama” ar vēstījumu, ka Obama savā “īriskumā” pārspēj jebkuru citu īru.
Dziesma sasniedza lielu popularitāti gan ASV, gan citur pasaulē un kļuva par daļu no prezidenta priekšvēlēšanu kampaņas. Britu raidorganizācija BBC tolaik ziņoja, ka tā kļuvusi par īstu interneta hitu. Singls izskanēja arī prezidenta inaugurācijas ballītē 2009. gada janvārī.
Jāpiebilst gan, ka dziesmas autori saņēma arī kritiku. Īru žurnālists un kritiķis Fintans O’Tūls laikrakstā “The Irish Times” norādīja, ka dziesmas vēstījums ignorē kultūras vērtības un vēsturisko īru-amerikāņu rasismu pret afroamerikāņiem.
Monigallas draudzes mācītājs, kurš pavadīja mūziķus tūrē pa Ameriku, gan atbildēja, ka afroamerikāņi viņus uzņēmuši ar prieku un galu galā tā esot “tikai popdziesma”.