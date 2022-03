Mazgadīga, pumpas nomālējusi dura!: Lato Lapsa saniknots par influenceres, LTV raidījuma vadītājas Beta Beidz izteikumiem

Foto: LETA, publicitātes foto.

Pirms dažām dienām LTV raidījumā “Ko tu proti, Latvija?” vadītāja, influencere Beta Beidz, īstajā vārdā Beāte Bērziņa, pateica vienu frāzi, kas sabiedrībā sacēlis veselu vētru, kas vēl aizvien nav rimusi.

Studijā pie viņas viesojās kāda meitene, kura pastāstīja, ka prot salikt Rubiku kubiku un to ir iemācījusies, skatoties Youtube video. Beta Beidz uz to reaģēja šādi: “Man likās, ka to mācās no biezām, vecām, smirdīgām grāmatām!”.

Šie izteikumi sacēla pamatīgu vētru soctīklos. Viena no pirmajām, kas pauda savu nepatīkamo pārsteigumu par šādiem izteikumiem sabiedriskajā medijā, bija izdevniecības “Zvaigzne ABC” vadītāja Vija Kilbloka. Viņa vietnē “Facebook” rakstīja, ka to rakstot viņai dreb pirksti, kaist vaigi un sirds aulekšo. Tas viss, protams, no dusmām.

Vēlāk LTV komunikācijas speciāliste Anita Jansone medijiem norādīja, ka LTV mērķis nekādā gadījumā neesot bijis noniecināt grāmatniecības nozari vai grāmatu lasīšanu un šis komentārs no Beta Beidz puses esot bijis jāuztver kā joks.

Vēlāk arī pati influencere Beta Beidz mēģināja situāciju vērst par labu, komentējot situāciju vietnē “Instagram”:

“Neuzskatu, ka mans komentārs par to, ka vecām grāmatām ir slikts aromāts, ir adekvāts iemesls dziļi personīgiem aizvainojumiem par manu intelektu, gara bagātību vai tiesībām uz savu šovu.

Kā arī, kas man šķita pašsaprotami, nevienā brīdi nesaku, ka lasīt būtu nestilīgi. Izskatās, ka visa komunikācija ir tieši ap šo. Ja tas joprojām ir neskaidrs – Beta Beidz saka, ka lasīt ir vērtīgākais, ko cilvēks var darīt.

Visbeidzot. Es negrasos atvainoties un nodurtu galvu līst vietā tikai tāpēc, ka “Facebook” tantes un “Twitter” ļaudis ir dusmīgi uz mani.

Neuzskatu, ka esmu izdarījusi kaut ko nepareizi. Šis ir tāds sīkums, ka man kauns vispār par šo runāt un taisnoties, laikos, kad ir tik daudz svarīgāku problēmu, kurām veltīt mūsu uzmanību.”

Tikmēr žurnālists Lato Lapsa, šķiet, par situāciju kopumā bija nokaitināts visvairāk. Viņš vietnē “Twitter” LTV raidījuma vadītajai veltīja šādus vārdus: “Mazgadīgas, pumpas nomālējušas duras, kam izmisīgi vajag pašapliecināties vismuļķīgākajā veidā, – tas ir pilnīgi normāli. Tas, ka par nodokļu naudu uzturētā Latvijas televīzija, spriežot pēc tās skaidrojumiem, ir sapuvusi no augšas līdz apakšai, – tas gan nav īsti normāli.”

