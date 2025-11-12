Vladimirs Putins
Vladimirs Putins
Foto. Scanpix/LETA/Vyacheslav Prokofyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Medijs par diktatora plāniem: Putinam citas izvēles nav, un tā ir realitāte, kas mums jāpieņem 81

LA.LV
17:59, 12. novembris 2025
Ziņas Ārzemēs

ASV politika attiecībā uz Krievijas iebrukumu Ukrainā ilgstoši bija vērsta nevis uz to, lai Kijiva atgūtu teritorijas vai sakautu Maskavu, bet gan uz to, lai pārliecinātu Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, ka viņa uzbrukums galu galā tiks apturēts, vēsta ārvalstu prese.

Reklāma
Reklāma
Kas notiek Lietuvā? Aculiecinieks iemūžinājis uz dzelzceļa sliedēm reti redzamu ainu
Kokteilis
Šodien var izjukt miegs un paaugstināties asinsspiediens: zinātnieki brīdina par spēcīgu magnētisko vētru. Uzzini, kā sevi pasargāt
Krimināls
Uzņēmums Saldū atmasko sievieti, kura nodarbojusies ar neierastu likumpārkāpumu: zaudējumi sasniedz teju 100 tūkstošus eiro 13
Lasīt citas ziņas

Ziņojumā tiek norādīts, ka, ja būtu bijis iespējams Putinu pārliecināt, ka viņa sapņi par pilnīgu Ukrainas sagrābšanu nekad nepiepildīsies, tas būtu ļāvis atrast ceļu uz sarunām un potenciālu mieru. Teorētiski šāda stratēģija varētu darboties – iespējams, tā būtu izdevusies, ja Krievijas armija piedzīvotu lielus cilvēku zaudējumus vai valstī rastos nopietnas ekonomiskas problēmas.

Tomēr pēc gandrīz 12 gadiem kara Ukrainā un gandrīz 4 gadiem pilna mēroga iebrukuma kļuva acīmredzams, ka Putins nekad nenonāks pie šāda secinājuma. Neskatoties uz visu Rietumu sniegto atbalstu Ukrainai, Putins joprojām turpina īstenot savu galveno mērķi – Kijivas un Maskavas “apvienošanu” un Ukrainas suverenitātes sagrābšanu.

CITI ŠOBRĪD LASA
Koalīcija vienojas nelikvidēt SIF, bet veiks tā funkciju auditu un izvērtēs izmaksas
“Visā 2025. gadā būs vairs tikai ~12 tūkstoši…” Skumjā patiesība par dzimstību Latvijā
Migla kļūst par arvien biežāku sabiedroto: 7 padomi šoferiem, braucot miglainos apstākļos

“Putins ir tik piepildīts ar sazvērestības teorijām, vēsturisku nezināšanu un apsēstību ar savu mantojumu, ka viņš ir gatavs ciest jebkādus zaudējumus, lai realizētu savu apsēstību – sagrābt Ukrainu un atgriezt Krievijai tā saukto lielvalsts statusu, ko, pēc viņa domām, tā pelnījusi,” raksta “Foreign Policy”.

Kā pierādījumu Putina šādai pārliecībai žurnālisti atgādina viņa tikšanos ar ASV prezidentu Donaldu Trampu. Toreiz Kremlis noraidīja Baltā nama vadītāja piedāvājumus, kas ietvēra, piemēram, Krievijas kontroles atzīšanu pār Krimu un Donbasu. Tā vietā Putins uzsāka vēl vienu vēsturisku monologu par Ukrainas un Krievijas Federācijas “brālību”, kas sarūgtināja Trampu un izjauca sarunas.

Žurnālisti norāda, ka Putina šāda pārliecība ir traģēdija Ukrainai. Tajā pašā laikā tas atver jaunas iespējas un ļauj gūt panākumus ne tikai karā pret Krievijas Federāciju, bet arī ilgtermiņā – pārvarot Krievijas revanšisma politiku.

Pašlaik Krievijas ekonomika virzās nevis uz pilnīgu sabrukumu, bet uz stagnāciju. Maskava šajā karā ir zaudējusi vairāk karavīru nekā visos citos konfliktos kopš Otrā pasaules kara. Turklāt Krievija piedzīvo savu ģeopolitiskās pozīcijas sabrukumu starptautiskajā arēnā.

Putina lēmums iznīcināt Krievijas kā ģeopolitiskas spēka lomu bija dāvana Rietumiem. Tomēr tas vienlaikus nozīmē, ka Putinam nav citas izvēles kā tikai turpināt savu agresiju. Tieši tāpēc Rietumiem būtu jāmaina sava stratēģija, atsakoties no idejas, ka kāda cena spēs Putinu apturēt.

“Diemžēl šī ir realitāte, ko mums jāpieņem. Ir laiks atmest domu, ka Putinu var pārliecināt, un saprast, ka mums vienkārši jāgaida. Šāda stratēģijas maiņa ne tikai atzīst realitāti uz vietas, bet arī palīdzēs paātrināt Ukrainas galīgo uzvaru un, iespējams, galu galā veicinās arī Krievijas demokrātiju. Tas prasīs arvien vairāk resursu, taču būs tā vērts,” piebilst “Foreign Policy”.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kremļa propagandisti histērijā: lido droni, bet krievi savējos pataisa “aklus”
Nopietnas apsūdzības celtas pret Ukrainas prezidenta tuvu sabiedroto – runā, ka viņš atstājis valsti
Kokteilis
VIDEO. Neapskaužama debija: Krievijā prezentē jaunu robotu, taču prezentācija kļuvusi par vispasaules apsmieklu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.