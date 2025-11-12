VIDEO. Neapskaužama debija: Krievijā prezentē jaunu robotu, taču prezentācija kļuvusi par vispasaules apsmieklu 0
Sociālajos tīklos izplatījies video, kurā redzams, kā Krievijas pirmais “cilvēkveidīgais” robots AIdol nokrīt uz skatuves tūlīt pēc savas debijas tehnoloģiju izstādē Maskavā.
Ikoniskās filmas “Rokijs” mūzikas pavadībā robots iznāca uz skatuves, taču dažas sekundes vēlāk tas zaudēja līdzsvaru un apgāzās skatītāju acu priekšā.
Video redzams, kā atbildīgie steidz pārklāt robota korpusu ar melnu audumu, taču arī tas ieķeras un sapinas, radot vēl lielāku apmulsumu pasākuma laikā.
Krievijas tehnoloģiju entuziasti sākotnēji uzsvēra, ka AIdol simbolizē “jaunu ēru vietējā mākslīgā intelekta un robotikas attīstībā”, vēsta BBC, taču sociālos tīklus ātri pārņēma ironiski komentāri un joki par neveiksmīgo startu.
Piemēram, kāds ārzemnieks raksta: “Ir vecs PSRS joks, ka krievi uztaisījuši robotu, bet patiesībā tas ir cilvēks, kurš pārģērbies par robotu. Šajā gadījumā joks pārtapa realitātē.”
Citi komentētāji ironizē par krievu dzeršanas kultūru, norādot, ka robots pirms iznākšanas uz skatuves bija iedzēris dažus šotus alkohola. Vēl kāds saka, ka robotu programmēja piedzērušies cilvēki. “Pirmais piedzērušais robots. Pasaule tiešām attīstas,” smej cits komentētājs.