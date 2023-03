Publicitātes foto

„Mēness aptieka" saņem starptautiski atzītu klientam draudzīgā uzņēmuma novērtējumu







„Mēness aptieka” ir klientam draudzīgs uzņēmums un saņem ICERTIAS apliecinājumu klientu drauga statusam. Augstie novērtējuma rādītāji ir sasniegti, izmantojot starptautiski atzītu metodoloģiju. Šāds statuss veselības aprūpes jomā Latvijā iegūts pirmo reizi. To atzīmējot, „Mēness aptieka” aizsāk jaunu tradīciju farmaceitiskajā aprūpē un šā gada martā organizēs Farmaceitiskās kompetences dienas Latvijā.

„Mēness aptiekas” valdes priekšsēdētāja Vilma Druliene: „Starptautiskais novērtējums – klientam draudzīgs uzņēmums – mums pašiem ir ļoti nozīmīgs. Tas ir apliecinājums, ka mums „Mēness aptiekā” kopā ir izdevies visā Latvijā radīt veselībai nozīmīgu vidi, kur katrs iedzīvotājs tiek sagaidīts ar īpašām rūpēm, profesionālām zināšanām un draudzīgu attieksmi, nodrošinot izdevīgu kvalitāti un augstus pakalpojuma standartus. Aptiekas loma sabiedrībā aizvien pieaug. „Mēness aptiekā” ik dienu farmaceitisko aprūpi saņem daudzi tūkstoši Latvijas iedzīvotāju. Farmaceits ir pirmais un visātrāk pieejamais medicīnas profesionālis jautājumiem par veselību, un šo speciālistu augstā kompetence „Mēness aptiekā” aizvien tiek pilnveidota.

Mēs rūpējamies, lai aptiekā vienmēr ir viss tās apmeklētājam vajadzīgais, lai katrs ir uzklausīts un pakalpojumu var saņemt ērti un ātri, lai iedzīvotājiem ir pieejamas zāles, produkti veselības profilaksei, higiēnai un labsajūtai. Tas ietver gan daudzveidīgu piegādes tīklu, paplašinātas iespējas sazināties ar farmaceitu konsultācijai klātienē un attālināti, vajadzīgo produktu izvēlēties no plašā zāļu un aptiekas preču sortimenta kā aptiekā, tā e-mēnessaptiekā. Kopš rudens mūsu klientus apvieno Baltijas reģionā unikālā lojalitātes programma, kuras īstenošanai apvienojušās trīs medicīnas iestādes un augstas kvalitātes pakalpojumus iespējams saņemt vairāk nekā 330 vietās visā Latvijā. Allaž rūpējamies, lai ikviens iedzīvotājs ir informēts par viņam nepieciešamo kvalitatīvo aptiekas produktu ērtas un izdevīgas iegādes iespējām. Vienlaikus esam aktīvi veselības komunikācijā, veicam aptaujas, lai izzinātu ar veselību saistītos paradumus un aizvien labāk saprastu, kas ikdienā veselībai svarīgs iedzīvotājiem.”

„Mēness aptiekas” farmaceite, aptiekas vadītāja Ieva Virza: „Ikvienu sagaidot „Mēness aptiekā”, mēs esam gatavi rūpēties par viņa veselības vajadzībām farmaceita kompetences ietvaros. Mēs, farmaceiti, esam gandarīti un pateicamies, ka cilvēki Latvijā mums uzticas, ir atzinuši par labiem padomdevējiem veselības jautājumos, par profesionāļiem, kuru zināšanas palīdz sabiedrībai būt veselākai. Novērtējam, ka vajadzības gadījumā pie mums vēršas atkārtoti, jo saskata priekšrocības, ko varam sniegt. Ir tik daudz iespēju rūpēties par savu veselību un labsajūtu, tāpēc nozīmīgi, lai ikviens par tām uzzina un izmanto.

Strādājot farmācijas nozarē, nepārtrauktu profesionālo pilnveidi izjūtam kā nepieciešamību, lai iedzīvotājiem varētu sniegt jaunākajos medicīnas zinātnes sasniegumos balstītu farmaceitisko aprūpi. Savukārt nereti mūsu klientiem ir svarīgi gluži vienkārši, ikdienā izmantojami veselības padomi, iespēja konsultēties un izdarīt savai veselībai labākās izvēles. Mēs, „Mēness aptiekas” farmaceiti, esam aktīvi, kopā ar kolēģiem uzņēmumā meklējam arī jaunas iespējas, kā uzrunāt iedzīvotājus, kā veselības informāciju nodot aizvien efektīvāk, kā to ikreiz padarīt pieejamu un saprotamu. Vienlaikus savus mērķus paplašinām, allaž atbalstot iedzīvotāju grupas, kurām nepieciešama mūsu palīdzība.”

Kā klientam draudzīgu sertificēto uzņēmumu analīzē tiek iekļauti četri pamatelementi – tie ir reputācija, komunikācija, sociālie jautājumi, klienta pieredze un uzticamība. „Mēness aptiekas” darbības analīzes laikā vērtēta attiecību kvalitāte ar aptiekas apmeklētājiem, darbiniekiem, kā arī biznesa partneriem. Izvērtēts arī „Mēness aptiekas” kā uzņēmuma kopējais tēls Latvijā. Mēness aptieka kopvērētējumā saņēmusi maksimālajam punktu skaitam tuvu novērtējumu – 4,75 balles, kas liecina par “Customers’ Friend – Superior Excellence” / “Customers’ Friend – Because it’s you we care about”, ko piešķir sertifikācijas uzņēmums ICERTIAS. Analīzi veic saskaņā ar sekundārajām pētniecības metodēm, ko noteikusi Starptautiskā tirdzniecības palāta (ICC) un ESOMAR (Vispasaules Atzinumu un mārketinga pētījumu speciālistu asociācija).