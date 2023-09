Uzņēmums Mercedes-Benz Special Trucks Ukrainas Aizsardzības ministrijai ir piegādājis vairāk nekā 100 Zetros kravas automašīnas, kas ir īpaši piemērotas bezceļiem. Piegāde ietver vairākus transportlīdzekļu veidus militārā atbalsta un loģistikas uzdevumiem, tā vēsta ārvalstu mediji.

Ukrainas bruņotie spēki vēlas paplašināt savas operatīvās apgādes un aizsardzības spējas ar spēcīgām kravas automašīnām. Turklāt Mercedes-Benz Special Trucks sniedz Ukrainas Aizsardzības ministrijai plašus ar transportlīdzekļiem saistītus pakalpojumus. Pirms Zetro piegādes autovadītāji pabeidza pat īpašus kursus.

Līdzekļi iepirkumam tika iegūti no Vācijas valdības atbalsta iniciatīvas, ko kopīgi pārrauga un īsteno Vācijas Ārlietu ministrija un Vācijas Aizsardzības ministrija.

Ukrainas Iekšlietu ministrija jau vairākus mēnešus izmanto Mercedes-Benz Zetros no iepriekšējām piegādēm visdažādākajām katastrofu seku likvidēšanas misijām.

Palīdzības sniedzēji izmanto kravas automašīnas, lai apgādātu iedzīvotājus grūti sasniedzamās vietās, atbrīvotu ceļus un aizvāktu gruvešus. Kur vien situācija atļauj, transportlīdzekļi palīdz arī jau pilsētu un ciemu rekonstrukcijās.

Jaunie transportlīdzekļi Ukrainai pārsvarā ir ar visu riteņu piedziņu un ir aprīkoti dažādiem transporta uzdevumiem.

Pieļaujamā transportlīdzekļa pilna masa svārstās no 16,5 līdz 40 tonnām. Kravas automašīnām, kas spēj darboties bezceļa apstākļos, ir OM 460 sešcilindru rindas dīzeļdzinējs ar 265 līdz 350 kW (360 līdz 476 ZS) jaudu atkarībā no transportlīdzekļa. 12,8 litru darba tilpums nodrošina maksimālo griezes momentu līdz 2300 Nm. Pārsegs atverams neatkarīgi no kabīnes, tādejādi nodrošinot piekļuvi apkopes un remonta darbiem motora nodalījumā. Kabīne tiek saglabāta atsevišķi kā aizsargāta telpa sakaru tehnoloģiju izmantošanai.

Mercedes-Benz Zetros bezceļu auto ir paredzēts skarbiem apstākļiem. Mīksta zeme, meža navigācija un stāvs reljefs: ar savu jaudīgo dzinēju, Zetros bieži vien ļauj šķērsot reljefu, kas citādi prasītu apkārtceļus.

Ieslēdzamie diferenciāļa bloķētāji var radīt piedziņu pat tad, ja atsevišķi riteņi zaudē saķeri. Sēdekļa pozīcija aiz priekšējās ass nodrošina salīdzinoši vienmērīgu braukšanu un labu transportlīdzekļa vadību pat lielā ātrumā un sliktos ceļa apstākļos.

🧵 – Mercedes has published more details on the delivery of Mercedes-Benz Zetros to Ukraine. So far, 156 of these trucks have been delivered to Ukraine. 94 are to follow in the future.

Several variants are delivered to Ukraine and are equipped for different transport tasks.

