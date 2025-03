“Mēs esam vienu soli no tās mēslu bedres…” Endziņš komentē valsts parāda apjomu Ieteikt







“Mēs kā LTRK neesam īsti kādus gadus desmit iedziļinājušies valsts budžeta izdevumu daļā – tā nav mūsu sfēra, bet mēs saprotam, ka ir jānāk talkā, lai atrastu nelietderīgos tēriņus, kā nofinansēt aizsardzību,” tā intervijā TV24 raidījumā “Ziņu TOP” atzina Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš, runājot par valsts budžeta veidošanu un to, kur iegūt papildu finansējumu aizsardzības budžetam.

Endziņš uzskata, ka turpināt iet to ceļu, ko pēdējos gados Latvija ir daudz darījusi – aizņēmusies naudu – un tā risināt valsts vajadzības, tad tas nozīmēs tuvošanos “mēslu bedrei”.

“Ja te ir mēslu bedre, tad mēs esam vienu soli no tās mēslu bedres. Kādā ziņā? Valsts parāds jau šobrīd balansē uz tās robežas, kas ir Māstrihtas kritēriji, kas nozīmē vienlaikus to, ka, ja mēs vēl vairāk aizņemamies un aizejam līdz tiem 60% no iekšzemes kopprodukta (IKP), tad kas notiks? Mūsu kredītreitingi pasliktināsies pie šādas prakses. Ja mēs jau šodien maksājam tikai par parāda apkalpošanu procentos 500-600 miljonus [eiro], tur jau sāks tuvoties miljardam tikai par procentiem,” norādīja LTRK priekšsēdētājs Endziņš intervijā TV24 raidījumā. “Mijards – tā ir milzīga nauda,” piebilda viņš.

Līdz ar to Endziņš prognozē, ka turpinot šādu valsts parāda audzēšanas praksi, mums būs “aizvien grūtāk izķepuroties no tās bedres”. Privātais sektors Latvijā ir tik liels, cik tas ir, tāpēc nespēs “ģenerēt to nodokļu masu”. Tāpēc viņš uzskata, ja tagad valdība un politiķi nespēs parādīt spēju ietaupīt valsts budžeta līdzekļus, tad mēs iedzīvosimies ļoti nopietnā pašu krīzē jau pēc kādiem [dažiem] gadiem.

