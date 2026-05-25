“Mēs esam apmaldījušies…” Kulbergs kritizē Latvijas pieeju zaļajām tehnoloģijām 0
Saeimas Inovācijas un ekosistēmas attīstības apakškomisijas priekšsēdētājs Andris Kulbergs TV24 raidījumā “Tava vide” kritizēja Latvijas pieeju zaļajām tehnoloģijām, norādot, ka valstij joprojām trūkst skaidras izpratnes par to, ko ar zaļo politiku vispār vēlas sasniegt.
Kulbergs uzsvēra, ka sabiedrībā bieži vien nav vienotas izpratnes par to, ko nozīmē “zaļās tehnoloģijas”, turklāt politiķi nereti koncentrējoties uz pašiem mērķiem, nevis reālo ieguvumu valstij.
Viņš norādīja, ka katrai valstij ir atšķirīgi apstākļi un resursi, tāpēc arī pieeja zaļajai politikai nevarot būt vienāda.
Kulbergs atgādināja, ka Latvija nav valsts ar milzīgiem fosilo resursu krājumiem vai tādām hidroenerģijas iespējām kā, piemēram, Norvēģija.
“Tāpēc mums ir jādomā, kāds no tā būs labums Latvijai,” viņš uzsvēra.
Pēc Kulberga domām, daļa projektu šobrīd tiek virzīti tāpēc, ka politiķiem tas ir izdevīgi Briseles priekšā vai ļauj piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu.
Kā piemēru politiķis minēja “Rīgas siltuma” pētījumu par sintētisko metānu, kurā tika ieguldīti desmitiem tūkstošu eiro un kura ietvaros notikuši arī braucieni uz Somiju, lai iepazītos ar tur izmantotajām tehnoloģijām.
Kulbergs gan apšaubīja, vai šādi risinājumi nākotnē būs ekonomiski izdevīgi.
Viņaprāt, galvenajam mērķim būtu jābūt inovācijām un konkurētspējas stiprināšanai.
Projektu finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds. Par projekta saturu atbild AS “TV Latvija”.