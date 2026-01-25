Krievijas suvenīri &#8211; matrjoškas &#8211; , uz kurām attainots ASV prezidents Donalds Tramps un Vladimirs Putins.
Krievijas suvenīri – matrjoškas – , uz kurām attainots ASV prezidents Donalds Tramps un Vladimirs Putins.
Foto: EPA/SCAPIX

Maskava baidās no Trampa: Amerikas Savienotās Valstis piespieda Putinu risināt sarunas ar Ukrainu 0

LA.LV
16:06, 25. janvāris 2026
Ziņas Ārzemēs

Maskava faktiski bija spiesta risināt sarunas Donalda Trampa agresīvās un neparedzamās politikas dēļ, raksta The Times.

Krievija sāka sarunas nevis tāpēc, ka bija gatava kompromisam, bet gan tāpēc, ka baidījās no Trampa. Par to raksta britu izdevums The Times, atsaucoties uz avotiem Krievijas ārpolitikas kopienā.

Pēc viņu domām, Kremlis vispirms cerēja panākt koncesijas teritorijā, bet galu galā bija spiests pieņemt amerikāņu nosacījumus. Viens no Krievijas ekspertiem atklāti atzina: “Mēs cerējām vispirms iegūt dažas saistības. Bet galu galā mums vienkārši bija jāvienojas ar amerikāņiem.”

Iemesls ir Donalda Trampa mainītā uzvedība. Maskava saprata, ka pašreizējais ASV prezidents ir ne tikai gatavs izdarīt spiedienu, bet arī saņem politisku prieku.

Viņa pieeja vairs neatstāj manevrēšanas iespējas, pie kurām Krievija ir pieradusi pie gadiem ilgas vājas un piesardzīgas Rietumu politikas. Kremlis ir sapratis: Tramps nav “viens no mums” neskatoties uz iepriekšējām ilūzijām, Krievija vairs neuzskata Trampu par ērtu partneri.

Gluži pretēji, tas tiek uztverts kā nestabilitātes un draudu faktors. Kremlis atklāti atzīst, ka Amerikas prezidents rīkojas skarbi, savtīgi un nav saistošs iepriekšējiem diplomātiskajiem noteikumiem.

Viņš pastiprina sankcijas, izdara spiedienu uz Krievijas naftas pircējiem, pārtver “ēnu flotes” tankkuģus un tajā pašā laikā demonstrē vēlmi izmantot spēku bez ilgām konsultācijām un pamatojumiem. Maskavai tas bija satraucošs signāls. Viņi cerēja, ka Rietumi vilcināsies, apspriedīs, šaubīsies. Bet tā vietā viņi ieguva ASV prezidentu, kurš rīkojas ātri un nebaidās no paasinājumiem.

