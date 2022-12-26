Foto: Canva

TESTS. No leģendārām latviešu dziesmām pazuduši sieviešu vārdi – vai tu vari tos ielikt atpakaļ? 0

Pārbaudi savu muzikālo atmiņu No šīm 10 leģendārajām latviešu dziesmām esam izņēmuši sieviešu vārdus, un tavs uzdevums ir ļoti vienkāršs — ielikt atpakaļ tos, kuri tur iederas.

Šīs dziesmas kādreiz skanēja radio, ballītēs un skolas diskotēkās, un daudzas no tām joprojām zina pat tie, kuri apgalvo, ka latviešu mūziku neklausās.

Es neesmu _______/Mans mīļais Alēn Delon

1 no 10
