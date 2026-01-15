Sārts: Dati rāda, ka liela daļa “balto apkaklīšu” iesācēju darba strauji pazūd 0

LA.LV
18:15, 15. janvāris 2026
Ziņas Ekonomika

Ja skatās tīri uz datiem, tad tie šobrīd rāda, ka lielā daļā jomu, ko sauc par “balto apkaklīšu darbiem” jeb iesācēja darbiem, ko darīja, piemēram, cilvēki, kas tikko beiguši universitāti, strauji pazūd. Šādu faktu TV24 raidījumā “Nacionālo interešu klubs” atklāja Jānis Sārts, NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktors.

Kokteilis
“Karmiska vilkme uz Lindām” – pilsētā baumo, ka Hosams Abu Meri ir ar jau trešo Lindu
FOTO. Vaira Vīķe-Freiberga aicina neuzķerties un brīdina par ļoti cinisku krāpnieku gājienu
Kokteilis
10 lietas, kas skolas laikā šķita pilnīgi patiesas, taču vēlāk izrādījās aplamas
Lasīt citas ziņas

Kā norāda eksperts, tas īpaši manāms jomās, kur ir augsta konkurence, piemēram, ASV tirgū redzams, ka šīs jomas ir mārketings, programmēšana, biznesa konsultācijas un tā tālāk. Jaunpienācēji “neaizvieto tos, kas jau strādā”.

Pievienotajā video skatieties J. Sārta plašāku komentāru (pilnu raidījumu) par to, kā tas notiek atšķirīgās vidēs un valstīs.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Vārdu pārmaiņa ar ierēdņiem? Filmēt drīkst, jā, bet tālāk – var tikt pie kriminālatbildības; skaidrojam likumu
VIDEO. “Neticēsiet, kas ir tā aizsargājamā štelle. Jūras mēsli!” Atklājas noklusētais, kā birokrātija “nogalinās” zvejniekus
Ierēdņiem pašiem misējies ar matemātiku? No eksāmeniem atbrīvoto skolēnu skaits, izrādās, nav šokējošs
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.