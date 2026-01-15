Sārts: Dati rāda, ka liela daļa “balto apkaklīšu” iesācēju darba strauji pazūd 0
Ja skatās tīri uz datiem, tad tie šobrīd rāda, ka lielā daļā jomu, ko sauc par “balto apkaklīšu darbiem” jeb iesācēja darbiem, ko darīja, piemēram, cilvēki, kas tikko beiguši universitāti, strauji pazūd. Šādu faktu TV24 raidījumā “Nacionālo interešu klubs” atklāja Jānis Sārts, NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktors.
Kā norāda eksperts, tas īpaši manāms jomās, kur ir augsta konkurence, piemēram, ASV tirgū redzams, ka šīs jomas ir mārketings, programmēšana, biznesa konsultācijas un tā tālāk. Jaunpienācēji “neaizvieto tos, kas jau strādā”.
Pievienotajā video skatieties J. Sārta plašāku komentāru (pilnu raidījumu) par to, kā tas notiek atšķirīgās vidēs un valstīs.