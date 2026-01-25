Sergejs Lavrovs
Sergejs Lavrovs
Pietiktu tikai atvērt “Vikipēdiju” – Lavrovs, mēģinot izcelties ar asprātību, izgāžas kā veca sēta 0

8:08, 25. janvāris 2026
Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs publiski demonstrējis savu zināšanu vai drīzāk nezināšanu līmeni, apvainojot Lielbritāniju. Viņš apgalvoja, ka Lielbritānija nepamatoti sevi sauc par lielu un ka to vajadzētu vienkārši saukt par Britāniju.

Pietiktu tikai atvērt “Vikipēdiju”, lai noskaidrotu patiesību, taču, šķiet, ka Krievijas amatpersonai tas bijis par grūtu.

Lavrova publiskais paziņojums kļuvis par izsmieklu sociālajos tīklos, ziņo Dialog.ua. Interneta lietotāji atgādināja, ka Lavrovs neizceļas ar pārāk labām zināšanām pat vienkāršākajos jautājumos no skolas mācību programmas.

Uz to norādīja arī ukraiņu žurnālists un blogeris Deniss Kazanskis, kurš atzīmēja: “Lielisks piemērs tam, kāds ir Krievijas vadības intelektuālais līmenis.”

Kazanskis paskaidroja, ka vārds “Liels” nosaukumā “Lielbritānija” nenozīmē valsts varenību, bet gan ģeogrāfisku atšķirību. Tas atšķir Lielbritāniju no Mazās Britānijas, kā kādreiz tika dēvēta Bretaņa, kas atrodas Francijā.

Šo informāciju var pārbaudīt jebkurš, un tas aizņem 10 sekundes. Taču, kā viņš piebilst, Krievijas galvenais diplomāts ne vien nesaprot elementāras lietas, kas būtu jāzina katram diplomātam, bet arī nemāk lietot “Google”.

Žurnālists uzsvēra, ka šādas pamatlietas ir obligāti jāzina ikvienam, kurš uzstājas ar publiskiem paziņojumiem kā valsts ārlietu vadītājs.

