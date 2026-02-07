Miris folklorists un valodnieks Grasis 0
Miris folklorists un valodnieks Austris Grasis, sociālajos tīklos paziņojuši tuvinieki.
Grasis dzimis 1942. gadā. Viņš bija folkloras pētnieks, filologs, pedagogs un sabiedrisks darbinieks. 1944. gadā Grašu ģimene emigrēja uz Vāciju, kur Grasis beidza Minsteres Latviešu ģimnāziju.
Vēlāk Grasis Minsteres universitātē studējis mākslas vēsturi un arheoloģiju, Minhenes universitātē – Āfrikas etnoloģiju, Eiropas folkloru un etnogrāfiju, bet Upsalas universitātē ieguvis maģistra grādu filoloģijā.
Kopš 1972. gada Grasis strādāja par baltu valodu pasniedzēju Bonnas universitātē. 1987. gadā viņš dibināja Latviešu Tautas augstskolu “Abrene” Tūrā, Francijā, bet 2000. gadā pārcēlās uz pastāvīgu dzīvi Latvijā, turpinot darbu kultūras un izglītības jomā.