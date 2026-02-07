Netaisnīgi “norakstīti”: šie 5 pārtikas produkti ir veselīgāki nekā mums šķiet 0
Tauki, ogļhidrāti vai kalorijas – daudzus produktus šo iemeslu dēļ ierakstām neveselīgo sarakstā. Tomēr jaunāko pētījumu datos redzams: dažus no tiem gadu desmitiem esam novērtējuši nepareizi, un tie pilnīgi noteikti var būt daļa no sabalansēta uztura.
Uztura mīti ir spēcīgi. Vienlaikus uztura mode mainās kā vēji: te beztauku, te bezglutēna diētas, te bezlaktozes pārtika. Bet arvien vairāk zinātnisku datu liecina, ka vispārīgi aizliegumi reti kad ir jēgpilni. Galvenais ir produktu kvalitāte – un daudzums.
Šie pieci produkti bieži tiek dēvēti par neveselīgiem, bet, paskatoties tuvāk, tie izrādās daudz labāki, nekā par tiem liek domāt to reputācija.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.