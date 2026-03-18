"Mums ir informācija…" Baltkrievijas hibrīdkarš kļūst agresīvāks – migranti tiek apmācīti cīņai pret Latvijas robežsargiem
Latvijas Valsts drošības dienesta (VDD) vadītājs Normunds Mežviets laikrakstam “The Telegraph” paudis, ka Baltkrievija apmāca imigrantus cīņai ar Eiropas robežsargiem. Pēc viņa sacītā – Minskas hibrīdkarš “kļūst agresīvāks”.
Intervijā laikrakstam Normunds Mežviets sacīja, ka imigranti tiek apmācīti kaujas darbībās īpašās nometnēs un tiek stumti pāri Eiropas Savienības robežām uz Poliju un Baltijas valstīm.
Pēdējos gados Krievijas pieaugošā hibrīdkara ar Rietumiem ietvaros desmitiem tūkstošu migrantu ir pārvesti pāri robežai.
“Es atceros pirmos gadus, tie bija diezgan, diezgan mierīgi… bet pēdējā gadā viss kļūst agresīvāks,” sacīja VDD vadītājs.
Baltkrievijas varas iestādes izstrādāja dažādas taktikas, lai satrauktu migrantus, pirms viņi bija spiesti šķērsot robežu un iekļūt Latvijā.
Kā norādīts, VDD vadītājs intervijā vienu taktiku raksturoja kā “informācijas operāciju”.
Pirms stumšanas pāri robežai migrantiem tika rādīti video ar viltotām liecībām no cilvēkiem, kurus “slikti, vardarbīgi robežsargi” sit, mocīja un dzina ārā, viņš teica.
Kad Mežviets un viņa analītiķi rūpīgi pētīja šos propagandas video, bija viena pazīme, kas apliecināja, ka tie ir pilnībā izdomāti – rētas.
“Viņi rāda savas rētas, un, nebūdams liels eksperts šajā jomā, varu teikt, ka tās nav īstas rētas,” intervijā sacīja Mežviets.
Uz jautājumu, vai tie tika pievienoti kadriem, izmantojot sarežģītu mākslīgo intelektu, vai arī tas bija labākais grims, ko piedāvāja Baltkrievijas un Krievijas filmu industrija, Mežviets atbildēja: “Tas bija vienkārši slikts, diezgan vienkāršs grims.”
Taču pastāv vēl draudīgāks drauds, ar ko saskaras Latvijas robežsargi, kuru pienākums ir aizsargāt robežu.
“Mums ir informācija, ka viņi viņus apmāca [būt vardarbīgākiem],” sacīja Mežviets.
VDD vadītājs nevēlējās atklāt, ko tieši viņa izlūkdienestu aģenti bija atraduši. Intervijā viņš teica, ka Baltkrievija uz robežas ir uzbūvējusi infrastruktūru, tostarp noliktavas un viesnīcas, un nesen izveidojusi nometnes, lai apmācītu imigrantus kaujas darbībās, pirms viņus ievest Latvijā.
Polijas amatpersonas nesen laikrakstam “The Telegraph” pastāstīja, ka uz ES austrumu robežas ir speciāli uzbūvēti pazemes tuneļi, lai pārvietotu migrantus pāri robežai.
“Mēs joprojām neesam redzējuši tuneļus, kā to ir redzējuši mūsu poļu draugi… bet jau no paša sākuma esam redzējuši milzīgu Baltkrievijas varas iestāžu, Baltkrievijas VDK un robežsargu spēku koncentrēšanos, kas atklāti veicina šo nelegālo migrāciju,” sacīja Mežviets.
Publikācijā norādīts, ka, būdams latvietis, VDD priekšnieks labāk nekā vairums viņa Eiropas kolēģu izprot to, kādas sekas būs, ja Krievijas radītie draudi tiks ignorēti.
“Es ļoti labi saprotu, ka, ja krievi šeit ieradīsies trešo reizi, tas nebūs tikai mūsu valstiskuma, Latvijas kā valsts, mūsu suverenitātes gals, tas būs arī latviešu etniskās piederības gals… viņi mūs visus nogalinās,” intervijā sacījis Mežviets.