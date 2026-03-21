Mums ir tas, kā nav lietuviešiem un igauņiem – bet vai spējam par to samaksāt?
Latvijas aviokompānija “airBaltic” jau labu laiku ir aktuāla tēma, jo problēmu ir vairāk nekā risinājumu. TV24 raidījumā “Preses klubs” vēsturnieks, Vidzemes Augstskolas vadošais pētnieks Gatis Krūmiņš vērtē aviācijas nozares situāciju Latvijā un skaidro, cik sarežģīti ir uzturēt kvalitatīvu gaisa satiksmi.
“Es teikšu godīgi – redzot mūsu reģionu, Rīgas ekonomisko un sabiedrisko aktivitāti, uzturēt kvalitatīvu un intensīvu gaisa satiksmi, kas visu aptver, ir ļoti sarežģīti. Tā nav tikai mūsu kompānijas problēma – grūtības ir arī citur. To redzam pat daudz lielākās pilsētās un aviokompānijās,” skaidro Krūmiņš.
Lietuvieši un igauņi saka: “Jums Rīga mēs braucam un lidojam.” Krūmiņš gan liek domāt, ka svarīgāks par izcelšanos uz kaimiņvalstu fona ir jautājums – vai mēs par to varam samaksāt?
Noslēgumā Krūmiņš piebilst – ja neesam gatavi par to maksāt, tad “bode jātaisa ciet”.
