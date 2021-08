Foto: reklāmraksts

Nakts lēcas bez ķirurģiskas iejaukšanās atbrīvo no briļļu un kontaktlēcu lietošanas dienas laikā, un arvien biežāk tiek rekomendētas tieši bērniem. Kas ir šī metode un kādēļ tā tiek rekomendēta tieši bērniem stāsta Dr. Lūkina acu klīnikas dibinātājs un acu ķirurgs Dr. Fēlikss Lūkins.

Ir divi iemesli, kādēļ nakts lēcas tiek rekomendētas bērniem. Pirmkārt, zinātniskajos pētījumos ortokeratoloģija (nakts lēcas) uzrāda vislabākos rezultātus tuvredzības progresa palēnināšanā un apturēšanā, kas ir saistīts ar lēcu regulāro iedarbību uz acs radzenes virsējo slāni, kas ilgtermiņā var palīdzēt kontrolēt bērnu acs ābola straujo augšanu. Otrkārt, nakts lēcas ir vienīgais redzes korekcijas līdzeklis, kas bērnam var sniegt maksimālu redzes komfortu dienas laikā.

Lēcas, kas ir paredzētas lietošanai naktī

Nakts lēcas jeb ortokeratoloģija ir cietās kontaktlēcas, kas ir izgatavotas no speciāla materiāla ar īpaši augstu skābekļa caurlaidību, un ir paredzētas lietošanai naktī. Kamēr cilvēks 6-8 stundas guļ, zem lēcas esošās asaras iedarbojas uz radzenes virsējo slāni (epitēliju), un no rīta pamostoties redzes asums ir uzlabojies.

Regulāri lietojot nakts lēcas, koriģēts redzes asums saglabājas visas dienas garumā, un dienas laikā nav nepieciešams lietot brilles vai kontaktlēcas. Bērns izbauda to brīvību un komfortu, ko sniedz redzes lāzerkorekcija, vienīgi nakts lēcu efekts ir atgriezenisks – pārstājot lietot nakts lēcas, pēc pāris dienām redzes asums atgriežas sākuma stāvoklī.

Par dioptrijām un vecumu

Klīnikā ir pieejamas lēcas ar stiprumu līdz -6 dioptrijām un astigmātisma korekciju līdz -1.75 dioptrijām, taču labākie rezultāti ir līdz -4 dioptrijām un astigmātismu līdz -1 dioptrijām.

Nakts lēcām nav minimālā vecuma ierobežojuma. Klīnikas jaunākais pacients jau 6 gados apguva lēcu lietošanu un kopšanu. Vecākiem ir nopietni jāizvērtē bērna atbildības sajūta, un viņa spējas pastāstīt par savām sajūtām. Vecāki var palīdzēt ar lēcu ielikšanu/izņemšanu un kopšanu, taču bērnam ir jāvar pašam pateikt, piemēram, ja viņam ir neērta vai traucējoša sajūta ar lēcām.

Maksimāls komforts visas dienas garumā

Nakts lēcas ir vienīgais redzes korekcijas veids, kas bērnam sniedz maksimālu brīvību dienas laikā. Ne velti metode ir ļoti iecienīta jauno sportistu vidū, un klīnikas pacientu vidū ir daudzi sporta skolu audzēkņi – basketbolisti, futbolisti, florbolisti un citu sporta veidu pārstāvji. Bērni, vecāki un treneri novērtē kā bērnam uzlabojas ikdienas kvalitāte, bet dažiem pat rezultāti.

Vecāki, kuri paši ir veikuši redzes lāzerkorekciju, ļoti labi saprot, kā mainās ikdiena, kad var aizmirst par sliktas redzes problēmām. Tā kā lāzerkorekciju var veikt sākot ar 18 gadu vecumu pie nosacījuma, ka pēdējos gadus redze ir bijusi stabila, nakts lēcas ir lielisks risinājums, kas ne tikai sniedz komfortu, bet var palēnināt vai apstādināt redzes pasliktināšanos.

