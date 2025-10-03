Mūžībā aizgājusi leģendārā Hiacinte no “Smalkā Stila”! Atceramies Patrīcija Rūtledžas spilgtākos karjeras mirkļus 0

14:05, 3. oktobris 2025
Kokteilis Apbrīno

Šodien 96 gadu vecumā mūžībā devusies Lēdija Patrīcija Rautlidža: fani sēro par aktrisi, kura plašāk pazīstama kā Burkā kundze no seriāla “Smalkais stils”, raksta DailyMail.com.

Savā paziņojumā Patrīcijas aģents norādīja: “Ar lielām sērām apstiprinām, ka Lēdija Patrīcija Rūtledža šorīt mierīgi aizgājusi mūžībā miegā, mīlestības ieskauta.

Pat 96 gadu vecumā viņas kaisle pret darbu un atgriezeniskās saiknes meklējumi ar skatītājiem nekad nezuda – katra nākamā paaudze viņu iepazina no jauna kā fenomenālu aktrisi! +

Viņas ļoti pietrūks gan tuvākajiem cilvēkiem, gan uzticīgajiem cienītājiem visā pasaulē.”

Nāves iemesls nav atklāts.

Komēdija vēstīja par augstprātīgās Burkā kundzes pūliņiem kāpt pa sabiedrības krējuma kāpnēm. BBC seriāls tika rādīts piecas sezonas no 1990. līdz 1995. gadam un 2001. gadā tika ierindots Kanāla 4 sarakstā 100 visu laiku labākās situāciju komēdijas.

