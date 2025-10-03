Foto: ZUMAPRESS.com/ SCANPIX/LETA

“Monarhijā gaidāmas pārmaiņas!” Princis Viljams atklātā intervijā pārsteidz ar saviem “nākamā karaļa radikālajiem plāniem” 0

kokteilis.lv
12:15, 3. oktobris 2025
Kokteilis Apbrīno

Princis Viljams jaunā intervijā ceļojumu raidījumā “The Reluctant Traveller” (Apple TV+) atklāti runājis par aizvadīto gadu, kas viņam un viņa ģimenei bijis viens no smagākajiem. Viņš uzsvēris, ka vēlas mainīt monarhiju, saglabājot tradīcijas, bet piešķirot tām jaunu elpu un nozīmi mūsdienās, raksta Dailymail.com.

Reklāma
Reklāma
“Īstā dzīve sākas tikai pēc tam!” Cilvēki, kas piedzīvojuši nāvi atklāj, ko redzējuši viņsaulē – pieci patiesi stāsti 46
“Ja uzbrukums Baltijas valstīm notiks, tad tagad, tuvāko mēnešu laikā,” uzskata Jurģis Liepnieks
Veselam
Dzīvo ilgāk un jūties jaunāks: 8 ikdienas paradumi, kas glābj no priekšlaicīgas novecošanās un sirds problēmām
Lasīt citas ziņas

Viljams atzina, ka 2024. gads bijis smagākais viņa dzīvē, jo viņa sievai, Velsas princesei Keitai, un tēvam, karalim Čārlzam, diagnosticēja vēzi. “Īpaši sarežģīti bija sabalansēt vēlmi aizsargāt ģimeni, īpaši bērnus, ar sabiedrības milzīgo interesi un reizēm pat uzbāzīgajām spekulācijām,” sacīja Viljams.

Viņš piebilda, ka ir ārkārtīgi lepns par to, kā Keita un karalis tika galā ar pārbaudījumiem: “Es esmu tik lepns par savu sievu un tēvu. Mani bērni arī lieliski izturēja šo periodu.”

CITI ŠOBRĪD LASA
Palīdzība vai resursu izšķērdēšana? Sabiedrībā uzvirmo strīdi par palīdzību Ukrainai
Mājas
Skrien prom un saskrāpē saimnieku: kāpēc lielākajai daļai kaķu ir tik ļoti bail no ūdens?
Kokteilis
Līderība vai kaislīgums? Uzzini, ko par tevi atklāj tava vārda pirmais burts

Viljams atzina, ka pieredze viņu aizvedusi arī uz “ne pārāk labām vietām”, bet vienlaikus mācījusi novērtēt ģimenes spēku un atklātību: “Mēs esam atklāta ģimene, mēs runājam par to, kas mūs satrauc, un svarīgi ir vienmēr būt klāt vienam otram.”

Šodien Viljams ar atvieglojumu norāda, ka Keitas veselība virzās uz labo pusi: “Viss progresē pareizajā virzienā, un tā ir ļoti laba ziņa.”

Atklājot savas pārdomas par ģimeni, princis sacīja, ka ir mācījies no kļūdām, ko bērnībā pieļāva viņa vecāki, un tagad zina, kur novilkt robežu, lai pasargātu savus bērnus. “Svarīgākais ir saprast, kur jāvelk robeža, lai pasargātu ģimeni no pārmērīgas uzmanības,” viņš teica.

Lielāko pārsteigumu raisīja Viljama atklāsmes par nākotnes monarhiju. Viņš paziņoja: “Pārmaiņas ir manā dienaskārtībā.”

Viljams uzsvēra, ka neplāno radikālus soļus, bet grib monarhiju padarīt aktuālāku sabiedrībai: “Tradīcijām ir milzīga nozīme, bet reizēm ir jāuzdod jautājums – vai tās joprojām ir piemērotas šodien? Vai tās dod maksimālo ietekmi, ko varētu dot?”

Piemēram, Kornvolas hercogistes īpašumā viņš jau uzsācis projektus, kas paredz mājokļus cilvēkiem bez pajumtes un sabiedrības atstumtajiem.

Avoti, kas tuvi princim, gan norāda, ka viņš joprojām tic tradīcijām un monarhijas “maģijai”. Tādas ceremonijas kā dārza balles, Trooping the Colour vai kronēšana saglabāsies, taču Viljams negrasās izvairīties no jautājuma, kā šos pasākumus padarīt mūsdienīgākus.

Reklāma
Reklāma

Viljams atzina, ka jaunībā viņu biedēja nākotnes pienākumi, bet tagad viņš jūtas gatavs: “Kad biju jaunāks, jā, dažas lietas mani pārņēma. Bet ar gadiem nāk miers un pārliecība, ka es to varu.”

Princis arī piebilda, ka viņam svarīgi būt autentiskam: “Es uztveru savas lomas nopietni, bet svarīgi, lai tās nepiederētu tev – tev jāpanāk, ka tu piederi tām.”

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Sekas reizēm ir graujošas: 27 bērnības ieradumi, kas atstāj ietekmi uz pieaugušo dzīvi
Kokteilis
FOTO. Dienu pirms kāzām nonāk policijas redzeslokā: Elīna Gluzunova beidzot apprecējusi ar savu mīļoto Artjomu!
TESTS. Bīstami grūts tests latviešu valodā – vai proti pareizi locīt vārdus un uzvārdus?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.