“Monarhijā gaidāmas pārmaiņas!” Princis Viljams atklātā intervijā pārsteidz ar saviem “nākamā karaļa radikālajiem plāniem” 0
Princis Viljams jaunā intervijā ceļojumu raidījumā “The Reluctant Traveller” (Apple TV+) atklāti runājis par aizvadīto gadu, kas viņam un viņa ģimenei bijis viens no smagākajiem. Viņš uzsvēris, ka vēlas mainīt monarhiju, saglabājot tradīcijas, bet piešķirot tām jaunu elpu un nozīmi mūsdienās, raksta Dailymail.com.
Viljams atzina, ka 2024. gads bijis smagākais viņa dzīvē, jo viņa sievai, Velsas princesei Keitai, un tēvam, karalim Čārlzam, diagnosticēja vēzi. “Īpaši sarežģīti bija sabalansēt vēlmi aizsargāt ģimeni, īpaši bērnus, ar sabiedrības milzīgo interesi un reizēm pat uzbāzīgajām spekulācijām,” sacīja Viljams.
Viņš piebilda, ka ir ārkārtīgi lepns par to, kā Keita un karalis tika galā ar pārbaudījumiem: “Es esmu tik lepns par savu sievu un tēvu. Mani bērni arī lieliski izturēja šo periodu.”
Viljams atzina, ka pieredze viņu aizvedusi arī uz “ne pārāk labām vietām”, bet vienlaikus mācījusi novērtēt ģimenes spēku un atklātību: “Mēs esam atklāta ģimene, mēs runājam par to, kas mūs satrauc, un svarīgi ir vienmēr būt klāt vienam otram.”
Šodien Viljams ar atvieglojumu norāda, ka Keitas veselība virzās uz labo pusi: “Viss progresē pareizajā virzienā, un tā ir ļoti laba ziņa.”
Atklājot savas pārdomas par ģimeni, princis sacīja, ka ir mācījies no kļūdām, ko bērnībā pieļāva viņa vecāki, un tagad zina, kur novilkt robežu, lai pasargātu savus bērnus. “Svarīgākais ir saprast, kur jāvelk robeža, lai pasargātu ģimeni no pārmērīgas uzmanības,” viņš teica.
Lielāko pārsteigumu raisīja Viljama atklāsmes par nākotnes monarhiju. Viņš paziņoja: “Pārmaiņas ir manā dienaskārtībā.”
Viljams uzsvēra, ka neplāno radikālus soļus, bet grib monarhiju padarīt aktuālāku sabiedrībai: “Tradīcijām ir milzīga nozīme, bet reizēm ir jāuzdod jautājums – vai tās joprojām ir piemērotas šodien? Vai tās dod maksimālo ietekmi, ko varētu dot?”
Piemēram, Kornvolas hercogistes īpašumā viņš jau uzsācis projektus, kas paredz mājokļus cilvēkiem bez pajumtes un sabiedrības atstumtajiem.
Avoti, kas tuvi princim, gan norāda, ka viņš joprojām tic tradīcijām un monarhijas “maģijai”. Tādas ceremonijas kā dārza balles, Trooping the Colour vai kronēšana saglabāsies, taču Viljams negrasās izvairīties no jautājuma, kā šos pasākumus padarīt mūsdienīgākus.
Viljams atzina, ka jaunībā viņu biedēja nākotnes pienākumi, bet tagad viņš jūtas gatavs: “Kad biju jaunāks, jā, dažas lietas mani pārņēma. Bet ar gadiem nāk miers un pārliecība, ka es to varu.”
Princis arī piebilda, ka viņam svarīgi būt autentiskam: “Es uztveru savas lomas nopietni, bet svarīgi, lai tās nepiederētu tev – tev jāpanāk, ka tu piederi tām.”