Tas taču maksā 1000 eiro! Magonei ziemas spelgonī pamatīgas nepatikšanas 10
Sākusies jaunā “Slavenības. Bez filtra” sezona un, protams, ka kameras viesojas arī Magones Liedeskalnas mājās!
Viņa dzīvo lauku sētā, kur darba daudz un pēkšņā aukstā ziema ikdienas gaitas noteikti neatvieglo. Vai Magone spelgonim gatava?
“Re, kamēr dzejoļus un dziesmas raksta, tikmēr arī ziema ir atnākusi! Par kādu gatavību ziemai mēs runājam? Pečka neiet! Nu, tad domās – varbūt vēl divus radiatorus jāpērk un jākurina!”
Magonei jau ilgstoši ir problēmas ar malkas krāsni. Tā pirms kāda laika tika uzmūrēta pavisam no jauna, bet gada laikā tā sabruka. “Cik es saprotu, tad siltums pa dūmvada spraugām iet ārā uz skursteni, tāpēc man jākurina ir piecreiz vairāk malkas pagales, lai varētu dabūt kaut cik remdenus tos plīts ķieģeļus.”
Viņa stāsta, ka malkas sagādē vien tiek iztērēti 1000 eiro. “Kamēr vēl nesabruka pa visam, tikmēr kurinu vēl tādu pusbeigtu. Malku jau daudz vajag! Tas vien jau maksā ap štuku, ja tā parēķina, cik malkas vajag dedzināt. Tad arī varam iedomāties kā tas ir – kurināt gaisu ar tūkstošiem eiro dārgu malku un siltumu tāpat beigās līdz savai ādai tā arī nesajust.”