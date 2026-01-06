Arhīva foto. Samanta Tīna piedalās &#8220;Baltajā piknikā&#8221; Grīziņkalnā.
Gada nogalē latviešu dziedātāja Samanta Tīna sociālajos tīklos publicēja video, kas lika noprast par laulības šķiršanu. Tajā bija redzamas dziedātājas rokas un laulības gredzens pirkstā. Video laikā viņa gredzenu novelk, atstāj uz galda un iziet no video kadra. Dziedātājas vīrs Artūrs Brunavs žurnālam “Privātā Dzīve” sniedzis komentāru.

“Paldies par visu skaisto, taču ne visi ir tie, par ko sākotnēji izliekas. Agresijas jebkura izpausme nav pamats drošībai! Lūdzu, cieniet manu privātumu, sīkākus komentārus nesniegšu nevienam!” tā gada nogalē vēstīja Tīna.

Kā izdevumam “Privātā Dzīve” norādīja Artūrs: “Man ir ļoti žēl, ja Samanta tā ir jutusies un tādas ir viņas emocijas.

Pateikšu tikai to, ka viņa manās acīs ir lieliska un profesionāla māksliniece un ļoti talantīgs cilvēks.”

Jau kādu laiku sabiedrībā klīda runas, ka dziedātājas laulībā varētu būt radušās problēmas. Viņas vīrs vairs neparādījās publiskos pasākumos, un arī Samantas sociālo tīklu ierakstos viņš vairs nebija redzams.

Dziedātāja Samana Tīna un viņas vīrs uzņēmējs Artūrs Brunavs apprecējās pirms diviem gadiem 29. decembrī.

